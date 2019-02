Presidentti Niinistö huolissaan suomalaislapsista, joiden koulutarvikkeisiin ei riitä rahaa: ”Niin ei pidä olla”

Kotimaa

Presidentti Niinistö huolissaan suomalaislapsista, joiden koulutarvikkeisiin ei riitä rahaa: ”Niin ei pidä oll

Suomeen 40 prosenttia varoista, ulkomaille 60

Niinistö avasi televisioidulla puheellaan kirkon vuotuisen yhteisvastuukeräyksen.– Joka kymmenes suomalaislapsi kasvaa perheessä, jonka tulot jäävät köyhyysrajan alle. Tuolloin opintoihin tarvittavat eurot ovat muusta tarpeellisesta pois, rahaa koulutarvikkeisiin ei yksinkertaisesti ole mistä ottaa. Niin ei pidä olla, Niinistö sanoi.Niinistön mukaan kaikilla on oltava aito, oikea mahdollisuus kouluttautua ja tulla sitä kautta osalliseksi yhteiskuntaan.– Suomessa kaikilla on mahdollisuus. Näin sanomme edelleen. Onhan koulutus meillä maksutonta. Silti yhä useammin kuulemme, kuinka rahan puute, koulukirjojen tai oppivälineiden kalleus on katkaista opintiellä etenemisen.Evankelis-luterilaisen kirkon vuosittain järjestämä yhteisvastuukeräys alkaa tänään. Tämän vuoden yhteisvastuukeräyksen varat menevät nuorten ja lasten koulunkäyntimahdollisuuksien parantamisen Suomessa ja maailman katastrofialueilla.Suomessa yhteisvastuukeräyksellä tuetaan muun muassa vähävaraisten lasten ja nuorten opiskelua Kirkon diakoniarahaston kautta esimerkiksi avustamalla maksullisten opiskeluvälineiden hankinnassa.Ulkomailla tuetaan esimerkiksi koulunsa keskeyttämään joutuneiden oppilaiden paluuta takaisin kouluun, jaetaan koulu- ja hygieniatarvikkeita sekä autetaan koulumaksuissa. Keräyksen tuloista 40 prosenttia ohjataan Suomeen ja 60 prosenttia ulkomaiden katastrofiapuun.Niinistö puhui puheessaan myös koulutusmahdollisuuksien kehittämisestä ulkomailla.– Erityisesti tyttöjen kouluttamisella on kokoaan suurempi vaikutus. Oman elämän mahdollisuudet moninkertaistuvat, kokonaiset kansantaloudet kasvavat, mutta myös esimerkiksi väestönkasvu hidastuu. Laittamalla lapsia kouluun synnytetään hyvän kierre.