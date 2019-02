Ilmakuva: Kuusamolainen Hans tempaisi järvelle jättimäisen viestin – näin lukijat onnittelevat presidenttiparin 1-vuotiasta Aaro-poikaa

Kotimaa

Ilmakuva: Kuusamolainen Hans tempaisi järvelle jättimäisen viestin – näin lukijat onnittelevat presidenttipari

Myös näin IS:n lukijat onnittelevat 1-vuotiasta Aaroa:

Iloista syntymäpäivää, pikku Aaro. Elämä on ihanaa! Tuija

Onnea 1-vuotiaalle Suomen ykköspoika Aarolle! Kari

Onnea 1-v. syntymäpäiväsi johdosta, Aaro. Siunausta elämääsi. Sydämellisin terveisin Venla (6 v.), Viola (2 v.) ja mummi Kuhmosta.

Paljon onnea Aaro-pojalle! Mummeli Porista

A = arvovaltainen 1v. syntymäpäivän juhlija, A = auringonpaiste vanhemmilleen, R = rakas pikkuveli isoille veljille, O = onnea ja menestystä tuleville vuosille, kirjoittaa Satu Pakkala





Kolme poikaa kuvassa, nyt heitä laulattaa! / Synttärit nääs luvassa, Lennu haukahtaa! / Laulua kuuluu tuvassa, myös onnitella saa! kirjoittaa nimimerkki Laulu raikaa tuvassa

Niin se aika vierähtää, pikkumies vuoden jo täyttää, ja isän sylissä niin onnelliselta näyttää. / Lennukin sua onnittelee, ja suloisesti poskelle nuolaisee. / Kakkukahvit kunniaksesi juodaan, eka pala sinulle Aaro tietenkin suodaan. Onnea! runoilee Kati

Onnea Aarolle! Sinulla on harvinaisen hyvä synttäripäivä! Voin kertoa 69 vuoden kokemuksella, kirjoittaa nimimerkki Vesimies

Paljon onnea Aaro-pojalle. Meilläkin on melkein kaimasi, Aaron, teillä on hyvät nimet. Sari

Onnittelut syntymäpäivänäsi ja juhlitaan yhdessä, miekin vietän synttäriä. Halaukset! Mie

Sydänlämpöiset onnittelut 1-vuotiaalle Aarolle. Minun tyttärentytär täytti 10 vuotta myös tänään 2.2.2019. Pirjo Ahlgren Tampereelta

Onnea Aaro-pojalle ja kaikkea hyvää kasvuikääsi ja ihanille vanhemmille. Minulla sama syntymäpäivä ja isälläni oli sama nimi, kertoo nimimerkki Iloinen

Onnea, Aaro 1 vuotta. Ja Siunausta elämääsi. Minun isäni syntyi myös 2. helmikuuta, vuosi oli tuolloin 1900. Elina Kuopiosta

Lämpimät onnittelut yksivuotiaalle Aarolle! Kaikkea hyvää tulevaisuuteen, uusia asioita, rakkautta sekä elämän iloa että kirjoa. Hekku1

Aaro, Sinulla on ympärilläsi kaikki mitä ihminen tarvitsee. Rakkautta, ymmärrystä, kunnioitusta sekä valtava määrä tietoa ja viisautta. Näillä eväillä Sinun on turvallista kulkea eteenpäin kohti tulevia haasteita ja onnen hetkiä. Onnea 1-vuotiaalle! Luna

Toivotan paljon onnea ja hauskaa syntymäpäivää! Tämä on ensimmäinen, tulkoon niitä paljon lisää. Annukka

Aarolle: säilyköön silmissäsi tuike ja hymysi valloittava. Ota jalat alle ja juokse hauskoja seikkailuja kohti! Onnea syntymäpäivänäsi! Rinna

