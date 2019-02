Kotimaa

Onko Sastamalassa Suomen paras hoivakoti? Terttu, 89: ”Kotona on hyvä olla, mutta täällä vielä parempi”

Tupahoivan





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

seinällä on pitkä rivi kunniakirjoja. Monet eri tahot ovat palkinneet paikan hyvin tehdystä työstä.– Palkinnot on myönnetty rehellisestä ja avoimesta tavasta tehdä hoitotyötä. Mitään ei peitellä, kaikki on avointa, sanoo Tupahoivan johtaja Auli Härkälä https://www.is.fi/haku/?query=auli+harkala Tupahoiva ei ole veroparatiisissa majailevien hoiva-alan jättien bisnes. Auli Härkälä omistaa paikan.– Olemme viimeisiä mohikaaneja Sastamalassa. Kaikki muut ovat jonkin lipun alla. Monikansalliset ovat rantautuneet tänne, Härkälä sanoo.Isot toimijat ovat yrittäneet ostaa Tupahoivaakin.– Yhteydenottoja tulee siinä mielessä, että joko myyt. En todellakaan myy, eikä minulla ole mitään tarvetta myydä.

Esperin toimitusjohtaja tienasi parissa vuodessa kuutisen miljoonaa euroa. Oletko sinäkin monimiljonääri?

Kotona on hyvä olla, mutta täällä vielä parempi.

Nyt kiivaillaan









Tupahoivassa









Terttu





Airi Lehtinen