Pikkupyykin pesu 79 €/kk, lääkkeiden anto 5 €, siivous 38 €/h... tällaisia lisähintoja vanhuksilta peritään hoivakodeissa

Kotimaa

Pikkupyykin pesu 79 €/kk, lääkkeiden anto 5 €, siivous 38 €/h... tällaisia lisähintoja vanhuksilta peritään ho

Vanhusten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

IS selvitti

Johanna-koti, Lahti Pikkupyykin pesu 79 €/kk Ruoan toimitus asuntoon: 3 €/kerta Lisähoiva: 119-390 €/kk (päivittäinen vähäinen tai runsaampi lisäapu: esimerkiksi vaipan tai tukisukkien vaihdot ja säännölliset vessassa käyttämiset) Erikoisruokavalio: mm. gluteeniton 47 €/kk tai sopimuksen mukaan Asiointiapu: 21 €/kerta (noin tunti)

Saga

Saga Helapuisto, Helsinki Kotiavustaminen 42 €/h (minimi 15 min) Siivous 38 €/h (sis. välineet ja aineet) Aamiainen 5 € kerta Sairaanhoitajan palvelut 62 €/h (minimi 15 min) Koneellinen pyykinpesu 20 € Lääkkeenanto 5 €/kerta Koneellisen pyykin jälkikäsittely 20 € Aterian asuntoon vienti 5 €/kerta Ovihälytin 45 €/kk Toimintakykytesti (esim. Muisti, ravitsemus) 80 €/kerta Palveluohjaus (esim. Sosiaalietuudet) 62 €/h Liinavaatepalvelu (sis. Vessapaperirullat, lakanat ja pyyhkeet) 15 €/kerta Turvahälytyskäynti 42 €/h (minimi 15 min)