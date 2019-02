Kotimaa

Brasilian patoturman uhriluku jatkaa kasvuaan – kuolleita on löytynyt 115

2.2. 17:01

Viranomaiset ilmoittivat lauantaina, että kuolleita on löytynyt 115. Kateissa on 248 ihmistä, joiden uskotaan kaikkien kuolleen.

Brasiliassa Brumadinhon patoturman uhriluku on jatkanut nousuaan. Viranomaiset ilmoittivat lauantaina, että kuolleita on löytynyt 115. Kateissa on 248 ihmistä, joiden uskotaan kaikkien kuolleen.



Maan kaakkoisosassa sijaitsevan kaivoksen pato murtui viikko sitten perjantaina. Murtuma sai miljoonia tonneja mutaa syöksymään Vale-yhtiön kaivoskompleksiin, jossa oli satoja työntekijöitä, ja siitä edelleen kohti Brumadinhon kaupunkia.



Vastaavia rakenteita muualla puretaan Turman jälkeen Vale on ilmoittanut purkavansa vastaavia rakenteita muilla kaivoksillaan ja vähentävänsä rautamalmin tuotantoaan. Vale on Brasilian suurin kaivosyhtiö ja maailman suurin rautamalmin ja nikkelin tuottaja.



Viranomaiset ovat jäädyttäneet yhtiön varoja kolmen miljardin dollarin (2,6 miljardin euron) edestä kattamaan vahingonkorvaukset ja sakot.