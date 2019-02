Kommentti: Saako Metoo-sankarin erheistä kertoa? Ohjaaja Heidi Lindénin ansioluettelosta löytyy useita epäselvyyksiä

Kotimaa

Kommentti: Saako Metoo-sankarin erheistä kertoa? Ohjaaja Heidi Lindénin ansioluettelosta löytyy useita epäselv

Sanotaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vuonna









Nämä

https://www.is.fi/haku/?query=oliver+stone

New York





Harhaanjohtavia

Entä

Kun





Nykyajasta

Tieteen

Lindén

Metoo-liike