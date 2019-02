Kotimaa

Vanha Harjunhovi-motelli ilmiliekeissä Kuhmoisissa

Vanha Harjunhovi-motelli ilmiliekeissä Kuhmoisissa 2.2. 6:34

Kuhmoisissa palaa vanha motelli-ja huoltoasemarakennus.

Kuhmoisissa palaa vanha motelli-ja huoltoasemarakennus Harjunhovi, kertoo pelastuslaitos. Nykyisin rakennuksessa on ollut pientä kahvilatoimintaa ja automaattihuoltoasema.



Noin 1 300 neliömetrin rakennuksesta ilmiliekissä on noin kaksi kolmasosaa. Pelastuslaitoksen päivystävä palomestari sanoo, että rakennuksen ravintola yritetään pelastaa. Rakennus oli syttymishetkellä tiettävästi tyhjä, joten henkilövahinkoja ei toistaiseksi ole tiedossa.



Palon syttymissyystä ei ole vielä tietoa. Pelastuslaitos sai ilmoituksen palosta Pihlajakoskentiellä hieman ennen aamuviittä. Paikalla on parikymmentä pelastuslaitoksen yksikköä.