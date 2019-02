Kotimaa

Kaleva: Ministeriö valmistelee hygieniahaalareiden käyttökieltoa

Hygieniahaalareita käytetään tällä hetkellä esimerkiksi vanhusten laitoshoidossa.Haalari on pitkälahkeinen ja joskus myös pitkähihainen haalari, jonka vetoketju on selkäpuolella.Hygieniahaalaria käytetään muun muassa siksi, ettei asiakas tuhrisi itseään tai ympäristöään ulosteillaan tai riisuutuisi alasti.Lakiluonnoksen perusteluissa sanotaan, että asiakkaan vaippojen vaihtaminen riittävän usein on parempi ratkaisu kuin kahlitsevan haalarin käyttö.– Sitä on myös pidettävä asiakkaan ihmisarvon loukkaamattomuuden näkökulmasta parempana ratkaisuna, luonnos toteaa.Hygieniahaalareiden käyttö edellyttää lääkärin lupaa.