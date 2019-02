Tylyjä heippalappuja ilmestyi autojen tuulilaseihin Helsingissä: ”Olet onnistunut ihan kympillä: Romusi on SUOJATIELLÄ”

Kotimaa

Tylyjä heippalappuja ilmestyi autojen tuulilaseihin Helsingissä: ”Olet onnistunut ihan kympillä: Romusi on SUO





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suojatien päälle pysäköinti vaikuttaa kuumentavan tunteita Töölön kaupunginosassa Helsingissä.Ilta-Sanomiin yhteyttä ottanut lukija kertoo huomanneensa perjantaina puolenpäivän aikaan Pohjoisella Hesperiankadulla, että ainakin kahden henkilöauton tuulilasiin oli ilmestynyt tyly ”heippalappu”.– Talvi on vaikeaa aikaa. On lunta, on pimeää, saattaa sataa vettäkin. Kylmääkin on ja vähän harmittaa. Kevättä odotellessa, illan hämärissä sitä sortuu toisinaan tekemään typeryyksiä. Vähän vilunkia harrastamaan. Nyt olet kuitenkin onnistunut ihan kympillä: Romusi on SUOJATIELLÄ, lapussa luki.Lukijan mukaan toinen autoista saattoi olla suojatien päällä ja toinen ehkä kiinni suojatiessä. Tiemerkinnät eivät näkyneet, koska lunta on satanut runsaasti.– Kävelin sitä puistoa pitkin ja huomasin, että autoissa oli jotakin isoja lappuja. Kyllähän se pistää silmään – kuitenkin A4-kokoisia olivat, hän kertaa.– Hesperiankadulla pysäköidään kummallakin puolella. Toisella puolella vinottain ja toisella ihan kadun suuntaisesti. Kyllä siellä on ihan tilaa pysäköidä, ettei siitä ole kysymys. Kun on lunta maassa, niin ne maalauksethan eivät tavallaan näy. Kaikki eivät ehkä kaikkia liikennemerkkejä aina havainnoi niin hyvin. Se liikennemerkkihän talvisaikaan määrää suojatien paikan.Lukija sanoo panneensa merkille merkille, että virheellinen pysäköinti lisääntyy talvisin, kun kaduilla on vähemmän tilaa pysäköidä.– Kun ei ole tilaa, niin auto on pakko johonkin pysäköidä. On siellä lumikasoja ja ahtautta, mutta eihän se ole puolustus autoilijalle.