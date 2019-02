Kotimaa

STT saa 1,5 miljoonan euron valtionavustuksen

STT saa 1,5 miljoonan euron valtionavustuksen 1.2. 16:05

Liikenne- ja viestintäministeriö on myöntänyt Suomen Tietotoimistolle 1,5 miljoonan euron valtionavustuksen.

Tuki on kertaluontoinen, ja STT:lle on sen myöntämisen myötä asetettu julkisen palvelun velvoite tuottaa uutistoimistopalvelua avoimin ja syrjimättömin ehdoin.



Tuella pyritään varmistamaan yhteiskunnallisesti tärkeän ympärivuorokautisen uutispalvelun saatavuus ja tukemaan kansallisen uutistoimiston uudistamista.



STT on tukihakemuksensa mukana toimittanut ministeriölle suunnitelman taloutensa vakauttamisesta ja yhtiön toiminnan kehittämisestä.