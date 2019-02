Kotimaa

Vanhuspalveluiden henkilöstö­mitoituksesta tehtiin kansalaisaloite

Vanhuspalveluiden henkilöstömitoituksen vähimmäismäärän kirjaamisesta lakiin on tehty kansalaisaloite. Aloite on lähetetty tarkastettavaksi oikeusministeriöön.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy