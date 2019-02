Kotimaa

Viikonlopuksi luvassa voimistuvaa tuulta ja lumisateita

Sää pilvistyy ja illaksi lounaaseen leviää lumisateita.Idässä ja pohjoisessa tuuli on heikkoa, pilvisyys vaihtelee alueittain ja on poutaa.Päivällä pakkasta on etelässä noin 5 astetta, idässä ja maan keskiosassa 8 – 15 astetta, pohjoisessa 15 – 20 astetta ja Lapissa paikoin 25 astetta.Lauantaina maan etelä- ja keskiosassa satelee aluksi paikoin vähän lunta. Pohjois-Savoon ja Pohjois-Karjalaan sateet eivät yltäne. Illalla maan lounaisosaan saapuu sakea lumipyry, joka sunnuntaiyön kuluessa leviää myös muualle maan etelä- ja keskiosaan.Maan pohjoisosassa on poutaa ja laajalti selkeää.Päivälämpötila on lounaisrannikolla lähellä nollaa, muuten etelässä ja lännessä on pakkasta 2 – 7 astetta, idässä ja Pohjois-Pohjanmaalla 15 asteen vaiheilla, Lapissa 17 – 25 astetta ja Inarin Lapissa paikoin 30 astetta.Sunnuntaina idänpuoleinen tuuli on voimakasta ja maan etelä- ja keskiosassa pyryttää lunta. Iltaa kohden pyry leviää myös Pohjois-Pohjanmaalle. Etelässä sateet vähenevät ja muuttuvat iltapäivän puolella paikallisemmiksi, ja sateen olomuoto käväisee sään lauhtuessa vetenä. Lapissa on poutaa.Päivälämpötila on etelässä vähän suojan puolella, nollaraja kulkee Porista kaakonkulmalle. Maan keskiosassa on pakkasta 5 – 10 astetta, maan pohjoisosassa 15 - 30 astetta ja kylmintä on Pohjois-Lapissa.