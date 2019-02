8 vuotta Lotto-koneen vierellä seissyt Annina paljastaa kaksi asiaa, mitä koneesta ei kotisohvalle näe – katso videolta, mitä arvonnan aikana tapahtuu

Kotimaa

8 vuotta Lotto-koneen vierellä seissyt Annina paljastaa kaksi asiaa, mitä koneesta ei kotisohvalle näe – katso

Ennen

Entinen Lotto-juonataja Annina Heikelä kertoo yllä olevalla videolla, miten Lotto-kone tarkalleen ottaen toimii.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









Suomalaiset

Talaslahti