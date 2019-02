Ensihoitaja paljastaa: Ambulansseja tilataan hoivakoteihin, jotta vaikeimmat potilaat saadaan pois häiritsemästä

Kotimaa

Ensihoitaja paljastaa: Ambulansseja tilataan hoivakoteihin, jotta vaikeimmat potilaat saadaan pois häiritsemäs

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira keskeytti yksityisen Esperi Care -hoivakotiketjun Kristiinankaupungissa sijaitsevan Ulrika-hoivakodin toiminnan.Syynä keskeytykseen on se, että hoivakodissa on havaittu epäkohtia ja laiminlyöntejä. Valviran mukaan yhden hoivakodin asukkaan epäillään kuolleen viime syksynä hoitovirheen seurauksena.Valviran mukaan hoivakodin ongelmat johtuvat pohjimmiltaan siitä, että siellä on ollut liian vähän henkilökuntaa asiakasmäärään ja heidän tarpeisiinsa nähden.Asian noustua viime perjantaina uutisotsikoihin aihe on kirvoittanut runsaasti keskustelua vanhustenhoidon yleisestä tilasta Suomessa.Lounais-Suomessa ensihoitajana työskentelevä mies kertoo Ilta-Sanomille törmäävänsä ongelmiin ja puutteisiin vanhusten hoivakodeissa osana työtehtäviään, joissa ensihoito hälytetään paikalle hoivakoteihin.Mies sanoo, että puutteita ja ongelmia tulee ensihoidolle vastaan sekä yksityisissä että kunnallisissa vanhusten hoivakodeissa, mutta yksityisellä puolella ongelmat korostuvat hänen havaintojensa mukaan entisestään.Hän sanoo työskennelleensä ensihoitajana vajaat kymmenen vuotta. Työssään tekemien omien havaintojensa pohjalta hän kokee tilanteen vanhustenhoidossa pahentuneen työvuosiensa aikana.– Usein kun paikalle tullaan, niin hoitajia ei löydy niin mistään. Saattaa mennä kymmenen minuuttia, että edes löydämme hoitajan. Ja vaikka olisi minkälainen hätätilapotilas kyseessä, niin potilas jätetään usein yksin odottamaan (ensihoidon) apua. Kun on niin paljon kaikkia muita töitä, ettei hoitaja vaan kerta kaikkiaan kerkiä hänen kanssaan olemaan, vaikka se sen vaatisi.Yhdeksi omassa työssään vastaan tulleeksi ongelmaksi hän mainitsee sen, etteivät hoivakotien hoitajat miehen mukaan ole aina kunnolla perillä asiakkaiden lääkityksestä ja sairauksista. Hän uskoo tämän johtuvan muun muassa siitä, että sijaisia ei aina välttämättä perehdytetä asiakkaiden kuntoon.– Päätä nostanut ongelma on se, että kun mennään laitokseen ja kysytään hoitajilta potilaan taustoista, sairauksista ja lääkityksestä jotain, niin vastaus on lähes poikkeuksetta, että ”en tiedä.” Hoitaja kertoo olevansa sijainen tai tulleensa auttamaan viereiseltä osastolta. Siitä on tullut meille lähes vitsi, että miten voi olla, että täällä on taas joku sijainen.Hän kuvailee ensihoitajien työnteon kohteessa vaikeutuvan ja hidastuvan, jos paikalle saapuessa vastassa odottaa hämmennys liittyen potilaan terveydentilaan ja lääkitykseen.– Sen pitäisi olla itsestäänselvyys, että hoitajat tulostavat etukäteen lääkelistat ja niin poispäin. Mutta jos he eivät sitä tee, niin se tarkoittaa sitä, että ambulanssi on kauemmin kohteessa kun yritetään selvitellä asioita. Se ambulanssi on sitten pois muista hätätilanteista.Hän kertoo törmänneensä työssään myös tilanteisiin, joissa vanhusten hoivakotien hoitohenkilökunta soittaa ambulanssin paikalle pienen tai jopa olemattoman vaivan takia. Tapahtunutta ja tilannetta tarkemmin selvittäessä saattaa käydä ilmi, ettei vanhuksella selvästi ole mitään hätää.Hänen tulkintansa mukaan laitosten hoitajien kanssa jutellessa on toisinaan voinut lukea rivien välistä, että jos hoitajat saisivat lähetettyä vanhuksen pois osastoltaan, helpottaisi se huomattavasti hoitajien kiirettä ja illan työlistaa.– Meillä on sitten tapana kertoa, että ymmärrättekö te, että siellä sairaalassa tehdään samat tutkimukset ja todetaan, ettei mitään ole vialla. Ja tämä vanhus on täällä sitten jo parin tunnin päästä takaisin. Valitettavan usein hoitajan vastauksesta välittyy viesti, että se muutaman tunnin poissaolokin helpottaisi jo meidän töitä.– Eräässä tapauksessa hoitaja jopa sanoi varsin suoraan, että heillä on niin hirveä työvoimapula ja niin paljon töitä iltavuorossa, etteivät he oikein selviydy näistä töistä. Hoitajat vaikuttavat stressaantuneilta ja hirveän kiireisiltä.Mies kertoo olleensa töissä ensihoitoalalla vajaat kymmenen vuotta ja huomanneensa muutoksen tuona aikana. Hän kuvailee olevansa viikoittain tekemisissä sellaisten hoivakotien kanssa, joissa käydessään ensihoitajat ovat kohdanneet jonkinlaisia ongelmia.– Kyllä nämä kaikki ongelmat, mistä nyt puhun, ovat selvästi lisääntyneet, hän summaa omia kokemuksiaan.