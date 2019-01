Kuvat hävityksestä: Kaksi poikaa murtautui kesämökkiin ja tuhosi irtaimiston – saunominen keskeytyi, kun poliisipartio haki kaksikon lauteilta putkaan

Kotimaa

Kuvat hävityksestä: Kaksi poikaa murtautui kesämökkiin ja tuhosi irtaimiston – saunominen keskeytyi, kun polii

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

















Syykuisena iltana kylmissään ja märissään olleet nuoret pojat murtautuivat kesämökkiin Lahdessa ja hajottivat ikkunat, osan ovista, kaapistot ja rikkoivat irtaimiston.Kaksikko oli saunan lauteilla, kun poliisipartio tuli paikalle ja katkaisi löylyvuoron. Miehenalut pääsivät loppuyöksi Lahden poliisin putkaan.Päijät-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi pojat vahingonteosta 30 päivän ehdolliseen vankeuteen torstaina.Toinen pojista oli saavuttanut rikosoikeudellisen vastuuiän ja täyttänyt juuri 15 vuotta ja toinen oli vuoden vanhempi. Pojat olivat päissään ja kastelleet itsensä mahdollisesti Alasenjärvessä.Syysilta oli kylmä. Lämpöä kaksikko haki rannan tuntumassa olevasta kesämökistä ja rantasaunasta, joihin pojat murtautuivat. Saunan lämmityksen lomassa nuoret rikkoivat kesämökin kaluston.Mökin ja rantasaunan ikkunat helisivät syysyössä. Äänet kuuluvat naapureihin saakka ja yksi vakituisista alueen tarkkakuuloisista asukkaista otti poliisiin yhteyden.Aivan pienellä pintaremontilla ei mökkiä ehostettu. Irtaimiston ja rakennusten vahingot nousivat runsaaseen 7000 euroon.Toinen pojista oli aktiivisempi paikkojen rikkomisessa. Hän aiheutti noin 6000 euron vahingot, mutta korvaussumma soviteltiin 4000 euroksi. Nuori ei ollut ymmärtänyt, että hänen tarvitsemansa päivittäinen lääkitys yhdessä alkoholin kanssa on huono yhdistelmä ja voi johtaa ikäviin lopputuloksiin.Toisen pojan on korvattava noin tuhat euron aiheuttamistaan vahingoista. Korvaussummat on maksettava vakuutusyhtiölle.Mökin omistajalle kaksikon on maksettava vakuutuksen 500 euron omavastuuosuus.Pojat myönsivät kolttosensa. Oikeudessa poikien olemuksesta saattoi vetää johtopäätöksen, etteivät he olleet ylpeitä teostaan.