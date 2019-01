Suomen pahimmat riskit listattiin: Suuri sähköhäiriö on todennäköisin – sota tai ”musta joutsen” voisi olla tuhoisin

Kotimaa

Suomen pahimmat riskit listattiin: Suuri sähköhäiriö on todennäköisin – sota tai ”musta joutsen” voisi olla tu

Suomen

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161332





Kaiken

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Sisäministeriön





Raportin





Vainio