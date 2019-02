Pikkupoikien riita värikynistä päättyi hirvittävimmällä tavalla Valkeakoskella 1969 – lasten tekemät surmat ovat Suomessa erittäin harvinaisia

Kotimaa

Pikkupoikien riita värikynistä päättyi hirvittävimmällä tavalla Valkeakoskella 1969 – lasten tekemät surmat ov

Se

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

En lähtisi ajattelemaan, että neljävuotias on tahallaan tehnyt henkirikoksen.

Vaikka

Lapsen kyky pohtia suuria kysymyksiä on vielä hyvin kehittyvä.

Alo

Varhaismurrosikäiset ja nuoretkin voivat vielä ajatella kuolemasta aika maagisesti.

On

Suomessa kuoli vuosittain sairauksiin tuhansia lapsia, eikä kuolinsyitä selvitetty, ellei ollut syytä epäillä rikosta.





Erittäin

Ääriharvinaista





Jüriloon

Useimmiten vakava väkivaltarikollisuus liittyy itsehillinnän puutteeseen, impulsiivisuuteen ja aggressiivisuuteen.

Suurin