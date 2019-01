Kotimaa

Tästä syystä wc-paperirullan vaihto voi maksaa 15 euroa – nyt puhuu Esperi Caren vt. toimitusjohtaja

Artikkelin pääkuvana olevalla videolla käydään läpi Esperi Care -tapauksen pääkohdat.

Esperiin kuuluva Saga Care laskuttaa Seura-lehden https://seura.fi/asiat/ajankohtaista/vessapaperirullan-vaihdosta-15-euron-veloitus-nain-muistisairaita-laskuttaa-esperiin-kuuluva-saga-care/?shared=1833985-8545515e-999 mukaan muistisairailta vanhuksilta 15 euroa pelkästään vessapaperirullan vaihdosta. Myös esimerkiksi lakanoiden vaihdosta saatetaan periä lisämaksu, mikäli puhdas lakana ei ole oikeaan aikaan tietyssä paikassa odottamassa.Muistisairaan vanhuksen sukulainen kertoo Seuralle näistä absurdeista tilanteista, joihin hän on törmännyt asioidessaan pääkaupunkiseudulla sijaitsevan palvelutalon kanssa. Sukulainen sanoo alkaneensa ihmetellä, miksi vanhus pyyhki vessassa sanomalehteen. Koska kyse on muistisairaasta vanhuksesta, hän ei paperin loppuessa välttämättä ymmärrä ottaa uutta rullaa telineeseen.– Kun puhuin tästä nimenomaisesta asiasta palvelutalon johtajan kanssa, hän ehdotti, että muutetaan palvelusuunnitelmaa ja kirjataan siihen rullan asettaminen. Ehdotus tarkoitti, että rullanvaihtoon varattaisiin viisitoista minuuttia ja jokaisesta kerrasta laskutettaisiin minimitaksan mukaan viisitoista euroa, sukulainen kertoo lehdelle.Ilta-Sanomat tavoitti sähköpostitse Esperi Caren vt. toimitusjohtajan Heini Pirttimäen https://www.is.fi/haku/?query=heini+pirttimaen vastaamaan palvelutalojen hinnoittelua koskeviin kysymyksiin. Ensimmäinen kysymys koski sitä, voivatko omaiset joutua maksamaan 15 euron lisämaksun pelkästä wc-rullan vaihtamisesta. Pirttimäen vastauksesta voi päätellä, että tällainen tilanne voi päästä syntymään.– Saga Caren kodit ovat palvelutaloasumista varten. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että asunnot ja tilat, joissa asukkaat asuvat, ovat heidän yksityisiä tilojaan. Tiettyjen käyntien kirjaaminen palvelusopimukseen antaa meille oikeutuksen mennä tuohon asukkaiden muuten yksityiseen ja omaan tilaan määrättyinä aikoina tekemään määrättyjä, sovittuja asioita. Se, että nuo asiat kirjataan ylös, takaa sen, että asukas saa tarvitsemaansa apua ja tietää, miten juuri tätä asukasta autetaan. Vähimmäisaika, mitä käyntiin kirjataan, on 15 minuuttia, tehtiinpä asunnossa mitä tahansa, Pirttimäki kirjoittaa vastauksessaan.Seuran haastattelema sukulainen kertoo, että muistisairaan vanhuksen asuminen ja perushoiva maksavat kyseisessä palvelutalossa noin 2 500 euroa kuukaudessa. Hintaan sisältyy muun muassa siivous, ruokailu ja lääkkeiden annostelu. Sukulaisen mukaan summa kuitenkin kasvaa heti, jos vanhus tarvitsee perushoidon lisäksi pientäkin lisäpalvelua, kuten vessapaperirullan vaihtamista. Sama voi koskea myös lakanoiden vaihtoa: jos puhdas lakana ei ole oikeaan aikaan tietyssä paikassa odottamassa, lakanaa ei automaattisesti vaihdeta.IS omien selvitysten mukaan myös muissa yksityisissä hoivakodeissa perushoitomaksu on kattaukseltaan varsin suppea ja sisältää korkeintaan asumisen, ruokailun, siivouksen, pyykinpesun ja lääkkeiden annostelun – monissa paikoissa vain osan näistä. Attendo perii lisämaksua mm. laastareista ja lisäravinteista. Erikoislaastarin hinta esimerkiksi Attendon Lahden-yksikössä on 20 euroa kappaleelta.

Heini Pirttiharju, mistä palveluista asiakkaanne joutuvat maksamaan lisähintaa?

