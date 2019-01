Kotimaa

Ruokavirasto: Puolan rikollisen teurastamon lihaa ei ole päätynyt kuluttajille asti

31.1. 16:07

Ruokaviraston mukaan Puolan rikollisen teurastamon lihaa ei ole päätynyt kauppaan eikä kuluttajille. Sen mukaan koko erä hävitetään.

Ruokaviraston mukaan Puolan rikollisen teurastamon lihaa ei ole päätynyt kauppaan eikä kuluttajille. Sen mukaan koko erä hävitetään.



Viraston tämänhetkisen tiedon mukaan Suomeen on tuotu vain 46 kiloa Puolan laittomiin teurastuksiin liitettyä, pakastettua lihaa. Toinen, pienempi erä on käännytetty matkalla Suomeen, eikä sitä ole otettu vastaan.



Ruokavirasto on pyytänyt Puolalta täsmennystä sen aiempaan ilmoitukseen, jonka mukaan Suomeen toimitettu lihamäärä olisi ollut 250 kiloa.