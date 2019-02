Kotimaa

Jyrki Lehtolan kolumni: Ohjeet päiväkodista hoivakotiin

Lapsi! Elämä on lyhyt hetki syntymän ja kuoleman välissä; kilpajuoksu päiväkodista hoivakotiin, jossa voittaja on se, joka hokee eniten sanaa ”norminpurku” niin kuin se olisi ajatus.Ei kuulosta monimutkaiselta ja siksi elämästä selviää, kun seuraa muutamaa yksinkertaista ohjetta.Asenne on todellisuutta tärkeämpi. Lastensairaalan katosta päällesi valuva vesi on vain kastetta, jotta sinulle tulisi raikkaampi olo, koska sinusta pidetään huolta.Kieli on, jotta sillä voi narrata. ”Vanhainkoti” ei antanut turhia lupauksia: se oli paikka, jossa olla vanha, kunnes ei ole. Kun vanhainkoteja alettiin kutsua ”palvelukodeiksi” ja ”hoivakodeiksi”, palvelun ja hoivan määrä väheni, ja siksi niiden olemassaoloa piti korostaa nimillä. Sen takia päiväkotisi ei ollut Viemäri, vaan Ankkalampi.Aikuiset narraavat tosi, tosi paljon ja ovat siinä tosi, tosi huonoja. Jos lapsi valehtelisi kuin aikuinen, lasta pidettäisiin erityistyhmänä, ja se viettäisi aikaa terapeutilla, joka olisi tosi, tosi ammattitaidoton ex-toimittaja.Siihen nähden kuinka asiantuntevina aikuiset pitävät itseään, ne käyttävät kovasti ilmaisua ”ei meidän tietoomme ole tullut”.Aikuisille anteeksi pyytäminen on vaikeaa, se osuu niillä siihen tyhjään kohtaan, jota ne kutsuvat moraaliksi ja jota täytetään iltaisin viinillä ja niillä lääkkeillä, joissa on se kiva kolmio. Kun aikuinen tekee virheen, jonka seurauksena joku kärsii, aikuinen ei pahoittele omaa toimintaansa, vaan sitä, että jollekin tuli tunne, että se istuu omassa pissassaan istuessaan omassa pissassaan.Toisen tuskanhuuto on aikuiselle ”hiljainen viesti”, ei sellaista aina kuule.Aikuisella ideologia voittaa empatian. Jos aikuinen saa kuulla, että hoivakodissa maataan lattioilla, aikuinen on ensin kauhuissaan, koska kaikki muutkin ovat. Sitten aikuinen muistaa, että se on ajattelija-aikuinen ja etsii syyllisiä ideologiansa kautta: edellinen hallitus, nykyinen hallitus, kapitalismi, sosiaalidemokratia, globalisaatio, Audi-kuskit, sosialismi, kunnat, pakolaiset, valtio, rikkaat ja lopulta köyhät, koska jos ne olisivat rikkaita, olisi vanhusten hoitoon enemmän rahaa.Kun sinä et noudata sääntöjä, olet tottelematon kusipää. Kun aikuinen ei noudata sääntöjä, niitä on yksinkertaisesti liikaa ja niillä on sellaisia vanhanaikaisia nimiä kuin ”laki”, sanotaan taas yhdessä ”norminpurku”.Aikuisuutta on kahta lajia: valehtelua ja voimattomuuden tunnetta siitä, kun valehtelu leviää eikä sille voi mitään. Kannattaa valita ajoissa jompikumpi, ettei väsy matkalla.Paras tapa selvitä tulevasta vanhuudesta on juoda paljon alkoholia, polttaa tupakkaa ja nukahtaa transrasvat sylissä ylinopeutta ajaessaan.Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.