Thaimaan viranomaiset epätoivoisia savusumun takia – nestettä suihkuttavat dronet ovat uusin yritys helpotukseen

Thaimaan viranomaiset epätoivoisia savusumun takia – nestettä suihkuttavat dronet ovat uusin yritys helpotukse

Pienenkin helpotuksen tuovat keinot ovat tervetulleita.Vettä suihkuttavat dronet ovat viranomaisten uusin keino Bangkokin ilmanlaadun parantamiseksi. Torstaina medialle esiteltiin viisi vettä suihkuttavaa dronea. Kaupungin hallitus kaavailee 50 vettä suihkuttavan dronen lennättämistä paremman ilmanlaadun puolesta. Jokainen drone tulisi kantamaan 10 litraa vettä tai ilman laatua parantavia kemikaaleja.Aiemmin Thaimaan ylle jämähtänyt myrkyllinen savusumupilvi on pakottanut viranomaiset sulkemaan satoja kouluja pääkaupungissa Bangkokissa. Kaupunki on ollut sakean saastepilven alla jo viikkojen ajan.Viranomaiset ovat kylväneet sadepilviin kemikaaleja ilmaa puhdistavien sateiden tuottamiseksi, suihkuttaneet vettä kaduilla ja jopa pyytäneet ihmisiä olemaan polttamatta suitsukkeita ja paperia kiinalaisen uudenvuoden juhlinnassa.Monet bangkokilaiset ovat alkaneet käyttää hengityssuojaimia ulkona liikkuessaan.Savusumupilveä pidetään seurauksena liikenteen ja tehtaiden päästöistä, rakennustöistä ja peltosänkien poltosta. Pilvi osuu Thaimaan matkailuelinkeinon kannalta hankalaan aikaan, sillä turismi on vilkkaimmillaan.