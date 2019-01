Kotimaa

Tänään on luvassa poutaa – uusi sadealue saapuu perjantaina

Päivän sää on enimmäkseen poutainen.Iltapäivän sääkartalla pilvipeite rakoilee paikoin. Mahdolliset pakkaslumisateet jäävät hyvin vähäisiksi ja paikallisiksi. Maan keskivaiheilla pilvisyys on laajalti Etelä-Suomea runsaampaa. Heikon tuulen suunta vaihtelee tai on lähes tyyntä. Lapissa pilvipeitteen rakoilu on vähän yleisempää.Etelän muutaman asteen pakkanen kiristyy yöllä vähän. Maan keskiosassa on pakkasta yöllä noin 15 astetta. Myös pohjoisen pakkanen kiristyy yöllä vähän, selkeän sään paikoilla enemmänkin.Perjantaina etelässä ja lännessä voimistuu kylmä itätuuli, myöhään illalla lounaisrannikolle leviää lumisateita. Idässä ja pohjoisessa on poutaa ja pilvipeite rakoilee.Päivällä on pakkasta aivan lounaassa noin 5 astetta, maan keskiosassa 10 – 15 astetta ja pohjoisessa enimmäkseen 15 - 25 asteen välillä.Lauantaina etelässä ja lännessä sataa vähän lunta. Itäkaakosta puhaltava tuuli voimistuu edelleen. Idässä ja pohjoisessa on poutaa ja pilvipeite vähän rakoilee.Pakkasta on etelässä 5 – 10 astetta, maan keskiosassa 10 – 15 astetta ja pohjoisessa 15 - 25 astetta.Läntisessä Euroopassa on perjantaina laaja matalapaineenalue. Runsaimmat sateet tulevat Espanjassa sekä Pohjois-Italian tienoilla ja Alpeilla, missä sataa myös lunta. Espanjan aurinkorannikolta vesisade väistyy iltapäivällä jo kaakkoon.