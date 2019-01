Kotimaa

Opettajat: Nuorten talousosaaminen huolestuttavan heikkoa

heikko talousosaaminen huolestuttaa opettajia. Selvästi yli puolet opettajista kertoi olevansa melko tai erittäin huolissaan nuorten talousosaamisesta. Huolestuneimpia ovat ammatillisen koulutuksen opettajat.Tätä mieltä oli runsaat kaksi kolmasosaa Opettajien talousosaaminen 2019 -tutkimukseen vastanneista opettajista.Hyvä uutinen on se, että useimmat opettajat pystyvät mielestään vaikuttamaan nuorten taloustaitoihin.Opettajista yli 90 prosenttia on sitä mieltä, että taloustaidon opettaminen koulussa on tärkeää.Nyt julkaistu tutkimus tehtiin web-kyselynä viime elo-syyskuussa. Siihen osallistui liki 750 opettajaa sekä 60 luokanopettajaopiskelijaa. Tutkimuksen toteutti Taloudellisen tiedotustoimiston toimeksiannosta T-Media Oy.