Kotimaa

Helsingin valtuusto hyväksyi keskustan alikulkutunnelin 30.1. 22:48

Helsinki Rakentamisajaksi arvioidaan kaksi vuotta.

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti keskiviikkona, että keskustaan rakennetaan alikulkutunneli. Valtuusto hyväksyi Kansalaistorilta Kaisaniemeen johtavan jalankulun ja polkupyöräilyn alikulkuyhteyden yleissuunnitelman.



Reitti on Helsingin keskustan pyöräliikenteen pääyhteys. Ratapihan alle tuleva alikulku yhdistää kaupungin länsi- ja itäpuolen pyöräliikenteen sisääntuloväylät.



Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 23 miljoonaa euroa. Kaupungin talousarvion investointiohjelmassa on varauduttu hankkeen toteuttamiseen vuosina 2019−2023.



Tunnelin rakentamisajaksi on arvioitu kaksi vuotta.