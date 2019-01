Äiti aavisteli pahaa, kun pojan kaveri seisoi kotiovella oudossa asennossa – hetkeä myöhemmin koko perheen elämä synkkeni

Kotimaa

Motiivi epäillylle kuolemaan johtaneelle yliajolle ei selvinnyt keskiviikkona Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa.Syytetty kiisti ajaneensa tahallaan autolla kaverinsa kuoliaaksi.Oikeus käsitteli juttua asiakirja-aineiston ja kuvamateriaalin perusteella.Surmapäivän aikana 28. syyskuuta 2018 miehet olivat riidelleet rajusti. He olivat jo aiemmin kesällä ottaneet kovasti yhteen nyrkein, mutta jo seuraavalla viikolla kaksikko liikkui Lahden kaduilla yhdessä.Miehet tunsivat toisensa lapsuusvuosista lähtien hyvin, olivathan he käyneet Mukkulan koulua ja pelasivat samassa futisjoukkueessakin. Vaikka välillä kaverit ottivat kovastikin yhteen, niin riidat yleensä sovittiin nopeasti.Syyskuisena päivänä asiat olivat tavallista pahemmin solmussa. Uhri oli ollut yhteydessä äitiinsä ja siskoonsa ja varoittanut heitä.Uhrin vanhemmille ja tämän siskolle tapahtuma on ollut erityisen raskas, sillä he kaikki tuntevat syytetyn hyvin.– Tapausta on vaikea pukea sanoiksi, toteaa uhrin isä esitutkinnassa.Surmailtana äiti oli saanut pojaltaan soiton, jossa hän varoitti kaveristaan ja neuvoi soittamaan poliisit, jos tämä tulisi riehumaan.Syytetty ilmestyikin vanhempien ovelle ja kertoi etsivänsä häntä. Äidin mielestä hän oli käyttäytynyt oudosti.– Yleensä kun hän tuli käymään hän oli kohtelias, tervehti ja katsoi silmiin.– Nyt hän oli jotenkin eri tavalla sivuttain, äiti kertoo esitutkinnassa.Surmapäivänä syytetty ja uhri liikkuivat yhdessä Lahdessa ja Hyvinkäällä. Miesten välisistä tekstiviesteistä saa syyttäjän mukaan viitteitä vanhasta velasta, viinapullosta ja huumeistakin. Viestit ovat sisällöltään uhittelevia. Niitä oli lähetetty vielä parikymmentä minuuttia ennen traagista yliajoa.Syytetty oli loppuillasta etsinyt uhria useista eri paikoista kuten lähiöravintolasta, jossa uhrin tyttöystävä oli töissä. Hän kävi pari kertaa myös tyttöystävän asunnon ovikelloa soittelemassa, koska arveli löytävänsä etsimänsä sieltä.Mukkulan ostarilla vastaaja kävi noin tunti ennen yliajoa. Poliisin mukaan vastaaja oli kertonut ostarilla olleelle henkilölle, että ”oon niin sekaisin, että tapan tänään vielä jonkun”. Vastaaja ei muistanut poliisin kertomaa keskustelua.Katajakadun kerrostalon valvontakameran tallenne kertoo syyttäjän mukaan yliajon yrityksestä ja vastaajan tarkoituksesta vahingoittaa uhria. Vastaaja kertoo, ettei tiedä miksi teki niin.Hermostuneesti käyttäytyvästä syytetystä oli oikeudessa kuvatallenteita, kun hän soittelee ovikelloa.Kun syytetyn veli oli yhteydessä uhriin, tämä uskalsi lähteä miehen käyttämän BMW:n kyytiin, koska autossa oli muitakin kuin illan aikana kierroksilla käynyt vastaaja. Oikeudessa näytettiin kuvatallenne, jossa uhri menee autoon.Tunteet kuumenivat uudelleen, kaksikko riiteli äänekkäästi, ja miehet kävivät toisiinsa käsiksi. Lopulta uhri ja yliajaja olivat Katajakadun varressa kahdestaan. Auton rattiin istahtanut vastaaja ajoi syyttäjän mukaan uhrin päälle tahallaan ja pakeni paikalta.Yliajaja muutti esitutkintakertomustaan muutaman kerran. Hän kertoi ettei aluksi tunnistanut kuka oli joutunut auton töytäisemäksi.Vielä oikeudessakin syytetty valitteli hataria muistikuvia koska oli ollut kännissä ja nukkunut vähän, mutta hän oli valkoisista tossuista tunnistanut, että kyse oli hänen kaveristaan, joka oli yllättäen hypännyt suoraan auton eteen. Yliajoa mahdollisesti edelsi U-käännös.Viidennessä kuulustelussa syytetty muisti, että yliajo johtui siitä, kun hän etsi hanskalokerosta sim-korttia ja ajoi samalla suoraan eteenpäin. Auto osui ihmiseen ja törmäyksen jälkeen hänelle selvisi, kuka sen oli. Poliisitutkinnan mukaan auto oli kulkenut tien molemmissa reunoissa.Uhrin tyttöystävä kertoo poliisikuulustelussa, että osapuolet olisivat riidelleet viskipullosta, mutta hänen mielestään se ei tuntunut todelliselta riidanaiheelta. Poikaystävä oli varoittanut vastaajan sekavasta mielentilasta ja neuvonut, ettei tämä vastaisi puhelinsoittoihin. Tyttöystävälle ei ollut selvinnyt mistä tosiasiassa oli kyse.Surmailtana tyttöystävä soitti puoli tuntia ennen yliajoa hätäkeskukseen, että hänen asuntonsa pihassa on BMW ja joku mies riehuu. Hän tiesi kuka riehuja oli. Hätäkeskus ei ollut tyttöystävän mukaan hänen kertomillaan tiedoilla laittanut poliisia paikalle vaan kehotti hankkimaan lisätietoja.Tyttöystävä lähetti poikakaverilleen viimeisen viestin, joka sisälsi pyynnön: ”Ole kiltti, älä mene ulos”.Hän lähetti vielä yhden viestin myös yliajajalle ja kertoi, ettei hänen poikakaverinsa ole hänen asunnollaan.Tyttöystävä sai aamulla uhrin äidiltä puhelun, jonka viesti oli lyhyt. Äiti kertoi poikansa kuolleen illalla yliajon uhrina.Yliajaja ei jäänyt selvittelemään tapahtunutta onnettomuuspaikalle, koska kertoi saaneensa paniikkikohtauksen.Seuraavana päivänä hän nousi bussiin matkustaakseen Turkuun tapamaan sukulaisiaan. Poliisi otti hänet kiinni kesken bussimatkan.Päijät-Hämeen käräjäoikeus jatkaa murhajutun käsittelyä perjantaina. Syyttäjä pysyy esittämissään rikosnimikkeissä ja vaatii vastaajalle elinkautista tuomiota murhasta.Vastaajan mielestä yliajo ei ollut murha vaan enintään törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen.Poikansa menettäneet vanhemmat ja heidän tyttärensä vaativat syytetyltä kymmenien tuhansien eurojen korvauksia. Poliisin esitutkinnassa perheen äiti kertoi, että pojan kuolema on vaikuttanut rajulla tavalla koko perheen elämään.