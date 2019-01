Kotimaa

Esperi Carella työskennelleet kertovat: bonuksia jaettiin penninvenytyksestä, esimiehiä yritettiin vaientaa

Sairauslomia ei saanut paikata, kun yritettiin kauheassa hädässä saada 2017 tappioita kiinni.

Nainen

Esimiesten

Hoivakoti oli tosi likainen. Lattialla oli lutikoita.

Entinen

Entinen