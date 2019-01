Syyttäjä: Näin murhasta syytetty yritti ajaa uhrinsa päälle ensimmäisellä kerralla – teko tallentui taloyhtiön kameraan

Kotimaa

Syyttäjä: Näin murhasta syytetty yritti ajaa uhrinsa päälle ensimmäisellä kerralla – teko tallentui taloyhtiön

Katso yllä olevalta videolta, kuinka uhriksi joutunut mies ehti väistää ensimmäisen epäillyn yliajoyrityksen kerrostalon parkkipaikalla syykuussa 2018.

Päijät-Hämeen käräjäoikeus seurasi keskiviikkona tarkkaan kuvatallennetta siitä, miten murhasta syytetty yritti syyttäjän mukaan ajaa ensimmäisen kerran kaverinsa päälle autolla syyskuun lopulla Lahdessa.Syyttäjän näkemys on, että BMW:llä ajanut mies yrittää selvästi tahallaan ajaa kaverinsa päälle, ja taloyhtiön valvontakameran kuvatallenne tukee näkemystä.Auto pysähtyy ensin kerrostalon oven edustalle. Hetken päästä auto lähtee liikkeelle ja koukkaa nurmikolle, jolloin auton valoissa juoksee mies kovalla vauhdilla. Kohta mies kävelee auton ovelle ja avaa sen.Syyttäjä mielestä teko kertoo yksiselitteisesti tapon yrityksestä.Vastaajan avustaja ei ollut syyttäjän kanssa samoilla linjoilla. Vastaaja on kiistänyt teon. Avustajan näkemys on, että auto ei suinkaan tullut kovalla vauhdilla eikä vastaajalla ollut surmaamistarkoitusta. Hän totesi myös, että auto oli selvästi kääntymässä pois eikä se olisi voinut edes osua liikkujaan.Avustajan kellotuksen mukaan auto liikkuu tallenteella vain noin kolmen sekunnin ajan.Syyttäjän mukaan vastaaja teki uuden yrityksen myöhemmin. Aikaa kului ensimmäisestä yrityksestä 41 minuuttia, kun uhri jäi samaisen BMW:n alle ja hän menehtyi.Syyttäjän näkemys yliajosta on, että kyse on murhasta, josta tulee tuomita elinkautinen.Kerrostalon pihanurmikolle jäi auton renkaiden jäljet. Jäljistä sekä syyttäjä että vastaajan avustaja olivat samaa mieltä.