Mitä maksaa 800 euron perustulo, maksuton lääkärille pääsy viikossa ja muut vaalilupaukset? – Vasemmistoliiton Li Andersson vastaa

Mitä maksaa 800 euron perustulo, maksuton lääkärille pääsy viikossa ja muut vaalilupaukset? – Vasemmistoliiton

Vasemmistoliitto

julkisti tänään https://www.is.fi/politiikka/art-2000005983072.html vaaliohjelmansa.Tavoitteena 800 euron perustulo.Terveydenhuollon hoitotakuu uusiksi – kaikille ilmainen pääsy lääkäriin terveyskeskukseen viikossa kaikkialla Suomessa.Vanhustenhoitoon hoitajamitoitus ja hoitajamitoitus lakiin.Kouluihin ja päiväkoteihin pienemmät ryhmät, lisää maksutonta päivähoitoa ja maksuton toinen aste.Rakennetaan uusia raiteita.Nämä ja monet muut parempaa palvelua lupaavat lupaukset löytyvät vasemmistoliiton tänään julkaisemasta 15-sivuisesta vaaliohjelmasta.Hintalappuja vaaliohjelmasta ei löydy. Ei ole tietoa, miten paljon vasemmistoliitto lisää rahaa keräisi, ja kuinka paljon puolueen lupaamat eri uudistukset maksaisivat.Puheenjohtaja Li Andersson https://www.is.fi/haku/?query=li+andersson (vas) sanoo IS:lle, että puolue uskoo keräävänsä kaksi miljardia lisärahaa muun muassa veronkorotuksilla, yritystukien karsimisella ja suitsimalla harmaata taloutta.Muutamille vaalilupauksille löytyy hintalappu, esimerkiksi ensi vaalikaudella alkuun pantava perusturvauudistus maksaisi 450 miljoonaa euroa, ja ilmainen lääkärin pääsy viikossa niin ikään 450 miljoonaa euroa.

Vasemmistoliiton vaaliohjelmassa ei ole hintalappuja. Paljonko lupaukset maksavat, puheenjohtaja Li Andersson?

– Emme ole laskeneet hintalappua kaikille uudistuksille yhteensä. Olemme laskeneet, kuinka paljon saamme rahoitusta uudistuksille. Tulopuolta on lisää noin kaksi miljardia euroa. Meidän arvio on se, että kahdella miljardilla olisi jo mahdollista toteuttaa meidän kannalta keskeisimmät uudistukset: perusturvan uudistus, koulutuksen rahoitus ja perusterveydenhuollon hoitotakuu.

Mistä ne kaksi miljardia euroa keräisitte?

– Veronkorotuksilla noin miljardin lisääntyisivät valtion varat. Siinä on muun muassa osinkoverotuksen uudistaminen, listaamattomien yhtiöiden veronkorotus toisi yksistään 350 miljoonaa lisätuottoja. Lisäksi on isompien perintöjen verotuksen kiristämistä, vakuutuskuorien ynnä muiden veroetujen poistoa.

Ympäristötukien karsimisella saisitte 500 miljoonaa, veronkorotuksilla miljardin. Mistä kahteen miljardiin kerätään vielä 500 miljoonaa?

– Useita satoja miljoonia arvellaan saatavan verovälttelyn ja harmaan talouden vastaisilla toimilla. Ne ovat vaikeita arvioida.

Kuinka paljon 800 euron perustulo maksaa veronmaksajille?

– Emme esitä perustulon käyttöönottoa ensi vaalikaudella. Ajattelemme, että sotu-uudistuksessa pitäisi edetä asteittain. Meidän tavoite on uudistaa ja yhtenäistää perusturvaa ensi vaalikaudella. Jos ja kun perustuloon siirrytään, se olisi myöhäisemmässä vaiheessa. Perusturvan uudistus riippuu siitä, miten sen tekee. Se on suurin piirtein saman verran kuin perusterveydenhuollon hoitotakuu.

Se lupaamanne hoitotakuu. Jos Suomessa kaikki pääsisivät viikossa maksutta lääkärin, paljonko se maksaisi?





– Se maksaa noin 450 miljoonaa euroa. Siihen sisältyy hoitotakuun muuttaminen niin, että lääkärinvakansseja saadaan terveyskeskuksiin lisää sekä terveyskeskusmaksun poistaminen koko maassa.Oletteko miettinyt, kuinka helppoa on saada lääkäreitä terveyskeskuksiin töihin?– Se on itseä ruokkiva kierre. Niin kauan kun terveyskeskuksissa ei ole riittävästi lääkäreitä, sinne on vaikea saada lääkäreitä. Jos lähtisimme isosti linjaamaan – nyt vahvistamme perusterveydenhuoltoa ja tuodaan lisävirkoja – se myös helpottaisi lääkäreiden palkkaamista, koska se keventäisi hiukan lääkäreiden työtaakkaa.

Kasvatuspuolella on lisää henkilökuntaa, pienempiä ryhmäkokoja päiväkoteihin ja kouluihin. Mistä rahat ja tekijät?

– Varhaiskasvatuksen hoitajamäärä palautettaisiin entiselle tasolle. Subjektiivisen päivähoidon palautus ei maksaisi hirveästi. Pyöreästi arvioiden ne toimenpiteet ovat vähän yli 100 miljoonaa euroa. Jos puhutaan oppivelvollisuuden pidentämisestä 18 vuoteen, yksi arvio on 130 miljoonaa. Jos otamme yritystuista 500 miljoonaa euroa, se on järkevää kohdentaa koulutukseen ja osaamiseen.

Vanhustenhoidosta ohjelmassa ei paljon sanottu. Vaaditte hoitajamitoitusta ja sen kirjaamista lakiin? Vaaditteko lisää hoitajia?

– Se riippuu hoitajamitoituksesta. Jos sitä tiukennetaan, hoitajia tulee lisää. Suoraa hintalappua on vaikea laskea. Oletan, että vanhustenhuoltoon olisi tarpeen saada satoja miljoonia euroja lisää, jotta palvelutaso saadaan turvattua.