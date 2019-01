Kotimaa

Suomi käyttää vähemmän rahaa vanhuspalveluihin kuin muut Pohjoismaat – katso tylyt tilastot

Esperi Caren ja muiden hoiva-alan yritysten epäkohdat ovat nostaneet esiin Suomen vanhustenhuollon resurssipulan.Kyse ei ole vain mielikuvista, vaan Suomi käyttää suhteellisesti ottaen vähemmän rahaa vanhuspalveluihin kuin muut Pohjoismaat.Esimerkiksi Norja käyttää vanhuspalveluihin yli 65-vuotiasta kohden 2,6 kertaa enemmän rahaa kuin Suomi.Yllä olevalla ISTV:n videolla hoitajat kertovat vanhustenhoidosta.Siinä missä kaikki muut Pohjoismaat käyttävät bruttokansantuotteestaan vanhuspalveluihin noin 2,2 prosenttia, Suomessa luku on 1,6 prosenttia. Jotta Suomi nousisi muiden Pohjoismaiden tasolle, sen pitäisi lisätä vanhuspalveluihin käytettävää rahaa yli miljardi euroa vuodessa.Jos grafiikka ei näy, katso se tästä. https://infogram.io/p/e85e73505423ad2d9fd91da05b6b0c65.pngRahan niukkuus näkyy vanhustenhoitolaitosten henkilöstömitoituksessa. Asiaa selvitettiin kyselytutkimuksella 2015. Siinä paljastui, että suomalaisissa vanhustenhuoltolaitoksissa yhtä hoitajaa kohden hoidettavia oli enemmän kuin muissa Pohjoismaissa.Jos grafiikka ei näy, katso se tästä. https://infogram.io/p/ed00cf147f34c8bca2fb52e3423845a8.pngTämä johtaa työpaineisiin. Puolet suomalaisissa vanhustenhoitolaitoksissa työskentelevistä hoitajista kokee, että heillä on työssään liian paljon tekemistä.Jos grafiikka ei näy, katso se tästä. https://infogram.io/p/02a2fe650936995582e0f235899bc520.pngValtaosa suomalaishoitajista on sitä mieltä, että työntekijöiden vähäisyys aiheuttaa riskejä asiakkaille.Jos grafiikka ei näy, katso se tästä. https://infogram.io/p/4643ce21802850d536d49f64395334da.png40 prosenttia suomalaisista hoitajista ei olisi mielellään vanhana itse hoidettavana omalla työpaikallaan.Jos grafiikka ei näy, katso se tästä. https://infogram.io/p/68901adf2117774e29fed4b241fc534c.pngSuomalaiset hoitajat kokevat myös pohjoismaisia kollegojaan useammin, että heidän palkkansa on riittämätön.Jos grafiikka ei näy, katso se tästä. https://infogram.io/p/a304f0c64e7fc69e87358137c8c6e622.png