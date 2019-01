Miestä syytetään tahallisesta kaverinsa yliajosta – vastasi murhasyytteeseen kasvojaan peittelemättä, väittää penkoneensa hanskalokeroa

Kotimaa

Miestä syytetään tahallisesta kaverinsa yliajosta – vastasi murhasyytteeseen kasvojaan peittelemättä, väittää

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Syytetty ei peitellyt kasvojaan ja istuutui paikalleen rauhallisena. Hänet tuotiin istuntoon vankilasta.Päijät-Hämeen käräjäoikeus on varannut kaksi käsittelypäivää murhaoikeudenkäynnille. Mikäli syyttäjän ensisijainen syyte menestyy odottaa miestä elinkautinen tuomio.Syytteen mukaan 22-vuotias ajoi tuttavansa päälle syyskuun 28. päivän iltana Lahden Katajakadun varrella. Syyttäjän näkemys on, että hän ajoi tahallaan uhrin päälle. Yliajamaksi joutunut tuttava raahautui auton mukana jonkin matkan ja menehtyi melko pian.Ennen hengen vaatinutta yliajoa syytetty oli jo yrittänyt ajaa samana iltana tuttavansa päälle, mutta tämä ehti hypätä alta pois. Ensimmäinen ajo on tallentunut taloyhtiön valvontakameralle.Jos ensisijainen syyte ei menesty, vaatii syyttäjä rangaistusta törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta.Syyttäjän mukaan syytetty ja uhri olivat käyneet koulua Lahdessa ja tunsivat toisensa pitkältä ajalta. Surmapäivänä miehet olivat olleet toistensa kanssa tekemisissä, mutta heidän välillään oli ollut syyttäjän mukaan riitoja.Teon motiivit ovat epäselvät. Syyttäjän mukaan osapuolilla on ollut riitaa mm. 2500 euron velasta ja viinapullosta. Riidat olisivat koskeneen myös huumeita. Vastausta vaille on kuitenkin kysymys, mikä oli se syy, joka johti yliajoon.Keskiviikkona oikeus kuulee kirjallisen todistelun ja perjantaina todistajat.Syytetty oli esitutkinnan mukaan etsinyt ennen julmaa tekoa tuttavaansa useista paikoista Lahdessa.Syytetty kiistää murhan ja hän pitää tapahtunutta tapaturmana. Hän kiisti, että olisi ajanut tahallaan uhrin päälle.Hänen selityksensä yliajolle on hansikaslokeron penkominen ajon aikana ja auto olisi sen vuoksi ajautunut kadun varrella kävelleen tuttavansa päälle. Syytetty kiisti, että auto olisi koukannut jalkakäytävän puolelle.Ennen murhasyytteiden käsittelyä oikeus käsitteli viime maaliskuun tapahtumat, kun syytetty kävi vahvassa humalassa ravintolan järjestysmiehen päälle ja pahoinpiteli häntä.Tuomion käräjäoikeus antaa aikaisintaan perjantaina.