Yhdelle syyte murhasta Joutsan henkirikos­epäilyssä – syytteitä myös kahdelle muulle miehelle

Joutsassa tapahtuneesta epäillystä henkirikoksesta on nostettu syytteet, kertoo jutun syyttäjä STT:lle.

Syyttäjän mukaan yhdelle miehelle on nostettu syyte murhasta ja hautarauhan rikkomisesta, toiselle hautarauhan rikkomisesta ja huumausaineen käyttörikoksesta ja kolmannelle hautarauhan rikkomisesta, huumausaineen käyttörikoksesta ja huumausainerikoksesta.Miehet ovat 24-, 26- ja 37-vuotiaita.Ilta-Sanomat on kertonut, että 24-vuotias mies on tutkinnan aikana myöntänyt surmanneensa 35-vuotiaan joutsalaismiehen yksityisasunnossa aamuyöllä riitatilanteen päätteeksi.Poliisin aiemman kertoman mukaan asunnossa oli vietetty iltaa ja käytetty alkoholia.Ruumis löytyi samana päivänä, 18. lokakuuta, kymmenien kilometrien päästä Kuortin ABC-huoltoaseman läheltä.