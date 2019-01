Kotimaa

Onko sinullakin väärä käsitys lumesta? Totuus suojalumesta piilee lapiollisessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Odottiko sinua pihalla uskomattomat lumivuoret? Lähetä kuva WhatsAppilla numeroon 040-6609019 tai Lukijan kuviin täältä https://www.is.fi/uutisvihje/





Vesisade ei pysty sulattamaan suuria lumimassoja





Hanget eivät haihdu taivaalle