Kotimaa

Attendo kritiikistä IS:lle: ”Jokainen tapaus on liikaa”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suuret hoivapalveluiden tuottajat saivat viime vuonna valvovalta viranomaiselta eli aluehallintovirastolta (avi) lähes viisikymmentä ohjaustoimenpidettä epäkohtien korjaamiseksi.Taloussanomat kertoi hoiva­kodeista, joissa on havaittu ongelmia. Attendo ja Mehiläinen ovat kärjessä.Myös Yle https://yle.fi/uutiset/3-10618334?fbclid=IwAR3zs1uMVdGchdPg0TJ7cWsT0tjfBN5Xad2JEO6sUMw3VhFLvrssoWC1rg8 kertoi aiemmin, että Suomen suurin hoivapalveluyhtiö Attendo painii samankaltaisten ongelmien kanssa kuin Esperi.IS kysyi Attendolta, mistä ongelmat johtuvat.

Onko niin, kuten Yle kertoo, että hoitohenkilökuntaa on liian vähän?

– Hoitohenkilöstömitoitus on Attendolla kunnossa. Sosiaali- ja terveysministeriön ja Kuntaliiton laatusuosituksen mukaan ikäihmisten tehostetussa palveluasumisessa koulutetun hoitohenkilökunnan mitoituksen tulee minimissään olla 0,50 hoitajaa asukasta kohden. Valviran lupapäätösten osalta sama mitoitus määritetään kuitenkin usein korkeammaksi kuin 0,50. Attendon toimilupien keskiarvo ikäihmisten yksiköiden osalta on tällä hetkellä 0,56. Attendolla noudatetaan vähintään Valviran määrittelemää mitoitusvaadetta, Attendon viestintäpäällikkö Timo Korpela https://www.is.fi/haku/?query=timo+korpela kertoo Ilta-Sanomissa.Hän sanoo, että Kaikissa Attendon hoivakodeissa seurataan ns. toteutunutta hoitajamitoitusta. Hän kertoo, että toimialan ainoa valtakunnallinen toteutunutta hoitajamitoitusta selvittävä tutkimus on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) valtakunnallinen ”Vanhuspalvelujen tila” –seurantatutkimus, joka on viimeksi tehty 5/2018.Attendo ei hänen mukaansa mitenkään poikennut muista yksityisistä tai julkisista yksiköistä.

Espoon kaupunki on joutunut sakottamaan Attendon hoivakoteja useaan otteeseen toistuvista sopimusrikkomuksista vuodesta 2015 lähtien. Mistä tämä johtuu?

– Teemme tiivistä yhteistyötä kuntatilaajien, tässä tapauksessa Espoon kanssa. Attendon ja Espoon välisessä sopimuksessa on määritelty kriteerit palvelun laadun varmistamiseksi, kuten hoitajamitoitus. Hoitajapula on alalla merkittävä haaste, ja tämä on ajoittain vaikeuttanut sovitussa mitoituksessa pysymistä. Sijaispulatilanteessa pyrimme aina turvaamaan työvuorot siten, ettei asukasturvallisuus vaarannu missään olosuhteissa, hän kertoo.

Millaisia muutoksia Attendon toimintaan on tulossa kritiikin takia?

– Attendolla on lähes 400 hoiva- ja palvelukotia ympäri Suomea. Niissä hoitovuorokausia kertyi viime vuonna neljä miljoonaa. Ylen 29.1.2019 julkaisemassa jutussa nostettiin 13 hoivakotiimme liittyvää tapausta viimeisen kolmen vuoden ajalta. Jokainen tapaus on liikaa, hän sanoo.– Aina kun epäkohdat ovat tulleet tietoomme, olemme ryhtyneet mahdollisimman nopeasti niitä korjaamaan. Ylen esiin nostamista tapauksista kymmenen on jo saatu Aluehallintovirastojen kanssa ratkaistua. Myös muihin kolmeen tapaukseen olemme tehneet korjaavat toimenpiteet, näiden odottaessa vielä Aluehallintovirastojen lopullisia päätöksiä, hän kertoo.