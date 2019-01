Neljä kuukautta riitti entiselle hoitolaitoksen esimiehelle: ”Meidän täytyi laskea, ketkä täytyy jättää sänkyyn”

Kotimaa

Neljä kuukautta riitti entiselle hoitolaitoksen esimiehelle: "Meidän täytyi laskea, ketkä täytyy jättää sänkyy

10 vuotta hoitoalalla työskennellyt nainen ei ole katunut päivääkään sitä, kun hän irtisanoutui tehtävistään Esperi Caren palveluksessa kolme vuotta sitten. Nainen jätti työpaikan vain päiviä ennen kuin hänen koeaikansa olisi päättynyt. Neljä kuukautta Esperi Caren kehitysvammaisille tarkoitetussa toimipisteessä riitti. Omatunto ei antanut enempää myöten, nainen kertoo.– Yksi aikaisempi kollega oli ollut Esperillä vuosia aiemmin kahdeksan kuukautta ja sanoi, ettei voinut olla pidempään. Muistan, kun naureskelin, että aika lyhyt aika ja ylitän kyllä sen, mutta en ollut kuin puolet siitä ajasta.Iso ongelma tässäkin hoitolaitoksessa oli liian pieni hoitajamitoitus, nainen kertoo. Laitoksessa asui erittäin vaikeasti kehitysvammaisia. Moni tarvitsi kahden työntekijän apua päivittäisessä elämässään.täytyi myös tässä toimipisteessä lähettää eteenpäin hyväksytettäväksi. Esperi Carella tahdottiin tarkistaa, että hoitajamitoitus on tehty alakanttiin, nainen kertoo. Hän työskenteli esimiestehtävissä ja oli itse usein yksi haamuhoitajista. Puolet naisen työajasta oli tarkoitettu hallinnollisia tehtäviä varten, mutta todellisuudessa hän teki hoitajan työtä ja auttoi muita kiireessä, hän kertoo.– Käytännössä alimitoitus tarkoitti sitä, että meidän täytyi laskea, ketkä meidän täytyi jättää sänkyyn, koska emme ehtineet nostaa kaikkia ylös ennen lounasta.Laskeminen kirpaisi naista. Hän on koulutukseltaan muun muassa sairaanhoitaja, ja nainen kertoo, että jo opinnoissa alleviivattiin sitä, että hoitajan tehtävä on olla asiakkaansa edunajaja.– Kutsumus työhön näkyy siinä, että itse uhraudutaan ja tehdään kaikki asiakkaiden eteen.toteaa, että ongelmia yritettiin peitellä. Peittely tuntui pahalta.– Toki oli niin, että kun tiedettiin, että tietyn asiakkaan omainen oli tulossa, asiakkaan huone oli erityisen laitettu, ja toisessa päässä käytävää on sinä päivänä asiat ehkä vähän huonommin.Entinen Esperin esimies kertoo, että työntekijöitä harmittaa se, missä valossa hoitajat toisinaan nähdään.– Ongelmia ei voi avata omaisille. Ne ovat työmme järjestämiseen liittyviä asioita, ja työntekijällä on kuitenkin lojaliteettivelvoite työnantajaa kohtaan ja myös salassapitovelvollisuus. Totta kai voi sanoa, että on vähän kiire tai joku on sairauslomalla, mutta kuitenkaan ei voi ryhtyä likaamaan omaa pesää niin hirveästi.Hän pohtii, että yksityisellä puolella jokaisella on tiedossa, että asiakkaat maksavat palkat. Jos joku lähtee, ehkä joku työntekijäkin joutuu lähtemään.– Omaisyhteistyö toimi joka tapauksessa hyvin. Yhteys oli hyvä, mutta sehän ei liittynyt työnantajaan mitenkään.