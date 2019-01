Kotimaa

Hävittäjätarjoukset tulevat pian – Suomen valintapäätökseen voi liittyä riski: ”Se on todellinen”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

64 konetta ei ole vielä lyöty lukkoon

Kilpailutus tulee pitää reiluna

Jos puhutaan Suomen riskistä, niin se on todellinen.