Iäkäs pariskunta piilotti lääkkeitään Esperin hoitokodissa – omaisten mukaan henkilökunta ei välittänyt: ”Säilytyspaikka, ei mitään muuta”

oli asettunut asumaan Kristiinankaupungissa sijainneeseen Esperi Caren hoitokoti Ulrikaan syksyllä 2017, heidän sukulaisillaan heräsi huoli.Vanhalla naisella oli tapana piilottaa lääkkeitään, mutta hoitokodissa kukaan ei välittänyt asiasta, iäkkään pariskunnan sukulaisnainen kertoo.– Kun juttelin henkilökunnan kanssa, he mainitsivat kyllä tietävänsä että nainen piilotti lääkkeitään, mutta heidän mielestään se ei ollut mikään iso ongelma. Kun on vanhuksia, jotka eivät itse kykene huolehtimaan lääkkeiden ottamisesta, henkilökunnan täytyy olla valvomassa.määräsi vastikään Ulrika-hoitokodin toiminnan keskeytettäväksi. Hoitokoti siirrettiin pikavauhtia Esperiltä kaupungin vastuulle.Valviran tiedotteessa kerrotaan, että havaitut epäkohdat liittyivät muun muassa siihen, ettei hoitohenkilökuntaa ollut riittävästi, puutteelliseen perushoitoon ja -hoivaan, lääkehoidon asianmukaisuuteen, asiakkaiden hoitoisuustietojen puutteellisuuteen ja toimintayksikön lähiesimiestyöhön.kertoo, että vanhuksille tuli tulehduksia, jotka vaativat antibioottihoitoa.– Sen verran tiedän asiasta, että jotkut antibiootit täytyy ottaa säännöllisesti, eikä siinä ole isoa joustovaraa. En tiedä, menivätkö he niin huonoon kuntoon niin nopeasti, kun he piilottivat antibiootteja.Sukulaisnainen sanoo, että vanhukset kuolivat hoitokodissa noin viitisen kuukautta sen jälkeen, kun he olivat muuttaneet Ulrikaan. Vaikka mies ja nainen olivat jo sinne mennessään huonokuntoisia, molempien vointi heikkeni entisestään melko lyhyessä ajassa, sukulaisnainen sanoo.Iäkkäällä pariskunnalla ei ollut lapsia, minkä vuoksi sukulaiset hoitivat heidän asioitaan.Nainen sanoo, että aina kun hän soitti tai kirjoitti ongelmista jollekin Esperi Caren edustajalle, työntekijät käskivät soittamaan aina jollekin toiselle, eikä pulmat tuntuneet kuuluvan oikein kenenkään tontille. Välillä tapahtumat kiistettiin, eikä naista uskottu, hän kertoo.– Sanottiin, että ’tämä ei ole minun asiani, soita tuolle’. Ja kun sain jonkun toisen kiinni, hän sanoi, ettei kuulu hänelle. Kun olen esittänyt huoliani, minulle on sanottu etteivät he usko, että asiat ovat niin kuin sanon, tai että tällaisia asioita ei olisi tapahtunut. Joskus kun on luvattu selvittää asiaa, onkin seurannut täysi hiljaisuus. Asiaan ei ole palattu enää koskaan.Tulosta ei tuottanut myöskään asioista puhuminen paikan päällä hoitokodissa. Esimiestehtävässä työskennellyt henkilö väitti, etteivät vanhuspariskunnan asiat kuulu naiselle, koska hän ei esimiehen mielestä ollut omainen, sukulaisnainen kuvailee.Tosin silloin, kun hoitohenkilökunnalla oli valitettavaa vanhasta pariskunnasta, he puhuivat niistä juuri sukulaisnaiselle, hän kertoo.– Huomasin melkein heti, ettei kaikki ole siellä niin kuin pitäisi. Henkilökunta valitti pariskunnan naisen käyttäytymisestä. Sanoin heille, että nainen on vähän hankala, enkä voi sille mitään ja että hoitohenkilökunnan pitäisi tulla jollain tavalla toimeen hänen kanssaan.Nainen kertoo, että sittemmin hän on tehnyt asiasta ilmoituksen Aluehallintovirastolle.oli sukulaisnaisen mukaan mukaan yleensä paikalla vain vähän hoitohenkilökuntaa.– Uskoimme välillä, että kyse on yksittäistapauksesta ja he että skarppaavat ja muuttavat tapojaan tulevaisuudessa, mutta emme silloin tajunneet, että ongelma oli niin iso kuin se oli.Kun iäkäs mies kuoli, asiasta ilmoitettiin, mutta myöhemmin naisen kuolemasta ei kerrottu, nainen sanoo.– En tiedä, mitä heidän kanssaan oikein kävi. Olisivatko he kuolleet muutenkin vai oliko se huonon hoidon tai laiminlyönnin takia? Enää emme saa vastauksia.Viimeiseksi vastoinkäymiseksi jäi naisen mukaan se, että kun pariskunnan oli kuollut, heidän tavaroitaan katosi.– Yksi vihkisormus katosi, ja kun yritimme kysellä, missä se on, he sanoivat, etteivät he tiedä mitään. Hoitokodissa ei ollut järkevää systeemiä sille, miten vanhojen ihmisten arvoesineitä säilytetään. Osa oli laatikossa siellä, osa laatikossa täällä.Nainen sanoo, että vaikka hoitokotiin pitäisi pystyä luottamaan, omaisista tuntui siltä, että paikan päällä pitäisi käydä valvomassa, että asiat sujuvat niin kuin pitäisi.– Tässä tulee mieleen se, että olisi pitänyt käydä enemmän ja vaatia tarkempia vastauksia.Hoitokoti ei muutenkaan ollut naisen mukaan viihtyisä: huone oli ahdas, eikä rakennus ollut kodinomainen.– He mainostavat, että siellä on ohjelmaa ja kaikkea, mutta hoitokoti oli säilytyspaikka, ei mitään muuta.