Kansalaisjärjestö Finnwatch: Esperi Care välttelee Suomen veroja – taustalla monimutkainen korkokikkailu

Valvira määräsi viime loppuviikolla yksityisen Esperi Care -ketjun Ulrika-hoitokodin toiminnan keskeytettäväksi Kristiinankaupungissa Pohjanmaalla. Taustalla ovat hoivakodissa ilmenneet useat vaaratilanteet. Finnwatch https://finnwatch.org/fi/blogi/602-esperi-care-vaelttelee-veroja-korkojaerjestelyllae?fbclid=IwAR3zTrFUkAFeksxhMIk7n-xnNQ7XEffwoG30ha3ga52kVOw635S9V359KPU arvioi verkkosivuillaan, että Esperi Care välttelee veroja korkojärjestelyllä. Finnwatch on yritystoiminnan globaaleja vaikutuksia tutkiva kansalaisjärjestö. Se tarkkailee Suomeen sidoksissa olevien yritysten toiminnan ihmisoikeusvaikutuksia ja verovastuullisuutta.IS kysyi järjestöltä, mistä tässä on kyse.– Yhtiön tilinpäätöksistä julkaistuista tiedoista voidaan päätellä, että pääomasijoittajien enemmistöomistuksessa oleva hoivayhtiö välttelee Suomessa veroja korkojärjestelyllä, Finnwatch toiminnanjohtaja Sonja Vartiala https://www.is.fi/haku/?query=sonja+vartiala kertoo Ilta-Sanomille.

Onko vastaava ilmiö yleisempääkin sotealalla toimivissa yrityksissä?

– Olemme tekemässä selvitystä asiasta, mutta sen tulokset saadaan vasta myöhemmin, Vartiala kertoo.Finnwatch on yritystoiminnan globaaleja vaikutuksia tutkiva kansalaisjärjestö.Finnwatchin mukaan enemmistö Esperi Caren omistuksesta näyttää olevan veroparatiisi Jerseyssä sijaitsevassa rahastossa.Suomessa Esperi Caren toiminta on tappiollista, sillä yhtiön rahoituskulut vetävät tuloksen miinukselle. Iso osa korkeakorkoisista lainoista maksetaan yhtiön osakkaille tai lähipiirille.– Kun lainoja on paljon ja niistä maksetaan osakkaille ja lähipiirille korkeaa korkoa, verotettavaa tulosta jää Suomeen vain vähän.Tällaisissa järjestelyissä korkotaso on Finnwatchin mukaan yleensä korkea eli jopa 12–15 %.Finnwatch vaati jo aiemmin nykyistä hallitusta korjaamaan korkovähennysrajoituksia koskevan EVL 18 pykälän viime syksynä.Muutoksella Finnwatch vaati veroparatiisijärjestelyihin puuttumista sekä korkoleikkurin tiukentamista sekä niin sanotun tasevapautussäännön poistamista.