Kotimaa

Lumisateet jatkuvat keskiviikkoon asti - sade sakenee idässä

Illalla lumisade sakenee idässä.Päivällä pakkasta on aivan lounaassa noin 5 astetta, idässä ja pohjoisessa 10 – 15 astetta, Koillismaalla ja Etelä-Lapissa noin 15 astetta ja Pohjois-Lapissa 20 - 25 astetta.Keskiviikkoaamuna Lapissa sataa lunta, sakeimmin idässä. Lumisade väistyy vähitellen pohjoiseen. Etelässä ja maan keskiosassa lunta satelee vielä monin paikoin, päivän kuluessa lumisateet vähenevät ja heikkenevät.Päivällä pakkasta on etelässä 1 – 3 astetta, idässä noin 5 astetta, Pohjanmaalla 5 – 10 astetta, Pohjois-Pohjanmaalla 10 – 15 astetta ja Lapissa 15 astetta.Torstaina on enimmäkseen poutaa ja pilvipeite rakoilee.Pakkanen vaihtelee etelän 2 - 6 asteesta Lapin 15 - 30 asteeseen, kylmintä on Länsi-Lapissa.