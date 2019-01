Kotimaa

Henkilöauto ja aurausauto törmäsivät Hämeenlinnassa – poliisi vasta matkalla paikalle 29.1. 5:17

Kolari tapahtui Hämeenlinnan eteläpuolella tiellä 130.

Hämeen poliisista kerrotaan, että henkilöauto ja aurausauto ovat törmänneet Hämeenlinnassa.



Kolari on tapahtunut tiellä numero 130, Hämeenlinnan eteläpuolella.



Tarkempia tietoja ei Hämeen poliisista osattu vielä kertoa, koska partio on vasta matkalla paikalle. Ilmoitus tapahtuneesta tuli poliisille 4:57.



Muutoin liikenne on sujunut Hämeen poliisin tilannekeskuksen päivystäjän mukaan hyvin huonoon ajokeliin nähden.