Näin lumikaaos sotki liikennettä – haasteiden odotetaan jatkuvan aamulla: ”Pyydämme varaamaan aikaa työmatkoihin”

Kotimaa

Näin lumikaaos sotki liikennettä – haasteiden odotetaan jatkuvan aamulla: ”Pyydämme varaamaan aikaa työmatkoih

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

"Pyydämme varaamaan aikaa työmatkoihin"

Helsinki-Vantaalla käytössä vain yksi kiitotie