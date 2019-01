Lapset kertovat 91-vuotiaan sotainvalidin kohtalosta Esperin hoivakodissa: Pahasta tapaturmasta ei kerrottu omaisille – isä kuoli muutaman päivän kuluttua

Kotimaa

Lapset kertovat 91-vuotiaan sotainvalidin kohtalosta Esperin hoivakodissa: Pahasta tapaturmasta ei kerrottu om

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005978453.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kristiinankaupungissa sijaitseva Esperi Care Oy:n hoivakoti Ulrika joutui viime perjantaina myrskyn silmään sosiaali- ja terveysalaa valvovan Valviran keskeytettyä sen toiminnan välittömästi.Syynä keskeytykseen on se, että hoivakodissa on havaittu useita epäkohtia ja laiminlyöntejä. Yhden hoivakodin asukkaan epäillään kuolleen viime syksynä hoitovirheen seurauksena ja kolme asukasta on ollut niin huonossa kunnossa, että heidät on täytynyt lähettää terveyskeskushoitoon.Ilta-Sanomiin yhteyttä ottaneet omaiset kertovat isänsä kuolleen kyseisessä hoivakodissa viime syksynä.Isä ja äiti muuttivat hoivakotiin elokuun lopulla vuonna 2018. Isä, 91-vuotias sotainvalidi, kuoli vain alle kuukausi muuton jälkeen.Muuton taustalla olivat vanhempien sairaudet, mutta viimeisenä niittinä toimi kotona tapahtunut vesivahinko. Isä ei sietänyt sen korjaamisesta aiheutuvaa meteliä.Aluksi kaikki menikin hyvin. Tyttären mukaan isä oli aika tyytyväinen hoivakodissa asumiseen.– Hänellä oli siellä kuitenkin turvallinen olo.Syyskuun alkupuolella isä putosi sängystä ja loukkasi kätensä pahasti. Siihen tuli isoja mustelmia ja murtuma. Tyttären mukaan hoivakoti ei ilmoittanut omaisille asiasta ollenkaan.Muutaman päivän kuluttua isä kaatui, sillä ei pystynyt ottamaan tukea loukkaantuneella kädellään.– Äiti oli soittanut isän pyynnöstä jo parikin kertaa ennen kaatumista ja pyytänyt tulemaan hieromaan isän kättä, kun se oli kipeä. Pääsin paikalle vasta kolmen päivän kuluttua, eri paikkakunnalla asuva tytär kertoo.Tytär huomasi miten heikossa kunnossa isä oli. Lisäksi hän sai kuulla, ettei hoivakoti ollut vienyt isää lääkäriin, vaan se jäi omaisten hoidettavaksi.– Lääkäri oli sympaattinen ja sai isän hyvälle tuulelle. Isä oli tyytyväinen kun sai kipulääkettä ja pääsi juttelemaan. Seuraavana päivänä röntgenissä paljastui, että isän olkavarsi oli sijoiltaan. Lisäksi olkaluu ja solisluu olivat murtuneet, tytär kertoo.Pari päivää myöhemmin isä kuoli. Vielä röntgenin jälkeisenä iltana hän oli tyttären mukaan pirteä, selvästi elämässä mukana.Oikeuslääketieteellisessä ruumiinavauksessa kuolinsyyksi paljastui sepelvaltimotauti, sydämen vajaatoiminta ja dementia, mutta oikeuslääkärin mukaan kaatumiset ja niistä aiheutuneet vammat ovat myötävaikuttaneet kuolemaan. Ilta-Sanomat on nähnyt ruumiinavauspöytäkirjan.Omaiset epäilevät, että isän kuolema johtui hoidon laiminlyönnistä.– Kaatuminenkin olisi ehkä jäänyt tapahtumatta, jos isä olisi viety heti lääkäriin.Valviran mukaan hoivakodin ongelmat johtuvat pohjimmiltaan siitä, että siellä on ollut liian vähän henkilökuntaa asiakasmäärään ja heidän tarpeisiinsa nähden. Kaikki asukkaat tarvitsevat ympärivuorokautista hoivaa.Isänsä menettäneen, lähihoitajana työskentelevän omaisen mukaan hoitokodissa oli välinpitämätön tunnelma. Hän kertoo, että työntekijöiden sanat olivat usein tekoja suurempia, eikä lupauksista pidetty kiinni.– Siellä piti esimerkiksi olla viriketoimintaa, mutta eipä sitä juuri ollut. Yhden kerran äiti leikkasi paperista syksyn lehtiä.Likaistakin siellä oli, tytär kertoo. Vanhempien muuttaessa taloon sängyn alta löytyi oksennusta ja aiemmin asukkaan pillereitä.– Ikkunastakaan ei meinannut nähdä läpi. Vein sinne ikkunanpesuainetta ja olisin pessyt sen itse, mutta en ylettynyt kun olen niin lyhyt.Ilta-Sanomat on yrittänyt toistuvasti tavoittaa Esperi Caren edustajia kommentoimaan tapausta, mutta ei ole saanut vastausta.