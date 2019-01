Hoitaja kertoo työstä Esperissä: Vanhus pääsee pesulle kerran viikossa, yöt märissä vaipoissa – ”Omaisille piti näyttää positiivista puolta, ettei täällä ole mitään ongelmia”

Kotimaa

Hoitaja kertoo työstä Esperissä: Vanhus pääsee pesulle kerran viikossa, yöt märissä vaipoissa – ”Omaisille pit

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hoitajavajaus aiheutti vaaratilanteen

Hoitotyö retuperällä

Hankinnoissa säästetään

Kirjauksia seurustelun sijaan