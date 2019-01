Kotimaa

Kommentti: VR, Väylä, Finrail... kun junaliikenne tökkii, pieni ihminen ei tiedä, kenet haukkuisi pystyyn

Varoitus.Aiheena on raideraivo.Tämä kirjoitus saattaa haitata mielenterveyttä ja sisältää valtionhallinnon yhtiöitettyihin organisaatioihin liittyviä sekaannuksia ja suoranaisia asiavirheitä.Koska juuri siitä on kyse. Sotkusta.Sellaiseksi on elämä mennyt, sellaista elämä on, kun talvi raiskaa rautateitä, pakkanen paukuttaa kiskoja, junat jumittuvat, vaihteet eivät vaihdu ja pieni kansalainen ei tiedä, kenet haukkuisi pystyyn.Mihin purkaa raideraivonsa?Olipa kerran Suomen Valtion Rautatiet SVR eli vuodesta 1922 Valtionrautatiet eli VR.Sitten meni pieleen. Vuonna 1995 syntyi yhtiöittämissynnytyksellä käenpoika nimeltä Ratahallintokeskus. VR:lle jäivät junat, Ratahallintokeskus vei radat.Aina kun junat pysähtyivät, kansalaiset haukkuivat entiseen malliin VR:n, vaikka syy ei olisi ollut junan, vaan radan.Tai kyseessä olisi ns. henkilövahinko.Tosikkomainen, helposti nokkiinsa ottava VR:n viestintä yritti saada aikaan muutosta, mutta yritys oli tuhoon tuomittu. Jos juna seisoo, matkustajat istuvat junassa, eivät – Luojan kiitos – radalla. Siksi haukutaan VR.Mainittakoon, että arkistotietojen mukaan vuonna 2006 Ratahallintokeskuksesta erotettiin Rautatievirasto, mutta kukaan ei tiedä, mitä siitä seurasi. Ihan sama.Sitten, vuonna 2010 Ratahallintokeskus, Merenkulkulaitos ja Tiehallinto yhdistettiin Liikennevirastoksi.Tähän uuteen virastoon siirtyivät Ratahallintokeskuksen ja Merenkulkulaitoksen kaikki sellaiset tehtävät, ”jotka eivät siirtyneet perustettuun tuotantoyhtiöön” tai joita ei yhdistetty Liikenteen turvallisuusvirastoon, jonka lyhenne oli Trafi.Sinne siirtyi myös Tiehallinto lukuun ottamatta tiepiirejä ja eräitä Liikenteen turvallisuusvirastoon – siis sinne Trafiin – siirrettyjä toimintoja.vuoden alussa homma karkasi lopullisesti lapasesta, jos oli sinne enää pitkään aikaan mahtunut.Liikenne- ja viestintäministeriö eli ”Bernerin putiikki” tiedotti uudistaneensa hallinnonalansa niin, että Liikenteen turvallisuusvirasto, jonka lyhenne oli siis Trafi, Viestintävirasto sekä Liikenneviraston ”tietyt toiminnot” yhdistettiin uudeksi Liikenne- ja viestintävirastoksi, jonka lyhenne on Traficom.Muu Liikennevirasto jatkoi Väylävirastona, jonka lyhenne on Väylä. Väylä on suomea ja tarkoittaa väylää. Tämä ei ole nykyisin itsestäänselvyys, joten se on syytä mainita.Väylän tehtävänä on vastata Suomen tie- ja rataverkosta sekä vesiväylistä.Väylä tilaa tieliikenteen, rautatieliikenteen ja vesiväylien ”liikenteenohjaustehtäviä yhtiöitetyltä erikoistehtäväyhtiöltä”, jonka nimi on Traffic Management Finland Group.Uuteen konserniin kuuluvat edellä mainittu emoyhtiö Traffic Management Finland Oy ja sen eri ”liikennemuotokohtaiset” tytäryhtiöt: rautatieliikenteen Finrail Oy, ilmailun Air Navigation Services Finland Oy, meriliikenteen Vessel Traffic Services Finland Oy ja tieliikenteen Intelligent Traffic Management Finland Oy.Finrail Oy:n liiketoimintoja ovat rautatieliikenteen liikenteenohjaus, matkustajainformaatiopalvelut, liikennesuunnittelu, käyttökeskustoiminta ja rautatieliikenteen lisäarvopalvelut, kuten konsultointi ja koulutukset.Se on valtion omistama yhtiö ja vastaa lyhyesti sanottuna raideliikenteen turvallisesta ohjaamisesta ja sujuvuudesta.Ja kantaa vastuun, jos ei suju.Mitä alkuperäiseen Valtionrautatiet-nimiseen yhtiöön tulee, niin VR-Yhtymä Oy eli VR Group on nykyisin valtion omistama ”logistiikkakonserni”, joka harjoittaa henkilö- ja tavaraliikennettä Suomen rautateillä ja maanteilläLiikenne- ja viestintäministeriön tiedotteen mukaan vuoden alussa toteutettu uudistus ”vastaa toimintaympäristön muutoksiin ja huomioi asiakkaiden tarpeet entistä paremmin”.entäpä jos asiakas ei halua mitään muuta kuin purkaa pahaa mieltä ja raideraivoa ”veeärrään”? Polkea jalkaa, nakella niskojaan, tiuskia, kiroilla, sadatella, vuodattaa sappinesteitä, haukkua, moittia tai vähintään motkottaa? Kansalaisten täytyy saada käsitellä tunteitaan. Niiden patoaminen voi johtaa myöhemmin jopa sairastumiseen.Sattumalta tasan 50 vuotta sitten avattiin sähkörata Helsingistä Kirkkonummelle. Sitä voi ehdottomasti pitää edistyksenä, ja nykyisin sähkö kuljettaa junia myös pääradalla. Aina kun junat kulkevat. Eli enimmäkseen.Tosin viime aikoina sähköjunaliikenne on takkuillut, kun vaihteet eivät vaihdu. Syyksi on kerrottu talvi. Joko vaihde on jäässä tai lumi on tukkinut sen tai sekä että. Talvi ei ole ollut erityisen ankara vaan pikemminkin perinteinen. Pahoja tuiskuja ei ole ollut, vaan lunta on satanut sävyisästi.Kun tänä vuonna juhlitaan sähköjunaliikenteen alkamista, olisiko aika kypsä vielä yhdelle uudistukselle?Ehdotan, että viestintä- ja liikenneministeriöön perustetaan pienehkö vanhanaikainen virasto, jonka nimeksi tulee VR-virasto, ja johon palkataan kokeneita, elämän karaisemia, poikkeuksellisen paksunahkaisia ja viilipyttymäisiä virkamiehiä ja virkanaisia vastaamaan puhelimeen 24/7 ja ottamaan vastaan kansalaisten haukkuja.Tehtäväkuva on terapeuttinen. Viraston ei odoteta tekevän aloitteita, uudistuksia tai korjauksia, riittää, kun kansalaisia kuunnellaan. Virastoon voidaan perustaa myös taksiuudistuksesta tulevaa palautetta vastaanottava toimisto.On aivan eri asia haukkua ”veeärrää” kuin jotain englanninkielistä elintä tai ”väylää”, olkoonkin, että vee-alkuisena myös väylän saa helposti rimmaamaan. Veen kanssa.