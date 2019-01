Kotimaa

Ministeri Saarikko kutsui hoiva-alan toimijat kokoukseen Esperi-tapauksen seurauksena: ”Minuakin suututtaa”

Kutsuttujen listalla on edustajia alan järjestöistä, yrityksistä, työntekijäpuolelta, kunnista, valvontaviranomaisista ja ministeriöstä, Saarikko kertoo Facebookissa. Kokouksessa on Saarikon mukaan tarkoitus keskittyä asumispalveluihin ja miettiä yhdessä, mitä kukin voisi tehdä paremmin.– Mitkä ovat työntekijöiden ja työnantajien yhteiset, edes pienimmät yhteiset nimittäjät, joihin sitoudumme? Miten kuuluu vanhuksen tai hänen omaisensa ääni? Saarikko kirjoittaa.Valvira määräsi viime loppuviikolla yksityisen Esperi Care -ketjun Ulrika-hoitokodin toiminnan keskeytettäväksi Kristiinankaupungissa Pohjanmaalla. Taustalla ovat hoivakodissa ilmenneet useat vaaratilanteet.Valviran mukaan yhden ihmisen epäillään kuolleen viime syksynä Ulrika-hoitokodissa hoitovirheen takia. Valviran mukaan suurin ongelma Ulrikassa on ollut hoitohenkilökunnan liian vähäinen määrä ja vastuuhenkilön puuttuminen. Valvira selvittää Esperi-ketjun toimintaa kymmenillä muillakin paikkakunnilla.Saarikko: Ahneella yritystoiminnalla ja vastuullisella voitontavoittelulla on eronsaSaarikko kirjoittaa arvostavansa valvontaviranomaisen työtä ja toteaa, että Esperi Caren toiminta tutkitaan nyt perusteellisesti. Saarikko toteaa, että työvoimavaltaisilla aloilla yrityksen ansaintalogiikka ei voi perustua henkilöstön jatkuvaan alimitoitukseen.– Ymmärrän suomalaisten tuohtumuksen viikonlopun uutisista Kristiinankaupungista. Minuakin suututtaa. Ahneella yritystoiminnalla ja vastuullisella voitontavoittelulla on eronsa, Saarikko kirjoittaa.Hän sanoo kantavansa huolta myös hoitotyöntekijöistä.– Huoleni kohdistuu vanhusten lisäksi henkilöstöön. Haamuhoitaja ei ole reilu työkaveri.