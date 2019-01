Kotimaa

Syyttäjä: Mies avasi lapsen turvavyön ja ajoi päin kalliota

Juttu käsitellään suljetuin ovin

Syyttäjä vaatii vankeutta nelikymppiselle miehelle, joka ajoi kahden lapsen kanssa ulos tieltä viime lokakuussa Paimiossa valtatie 1:llä Varsinais-Suomessa.Haastehakemuksen mukaan mies avasi turvavyön itseltään ja kahdeksanvuotiaalta lapselta, joka istui etumatkustajan paikalla. Tämän jälkeen hän ajoi tahallaan päin kalliota.Ennen ulosajoa mies asetti syyttäjän mukaan vakionopeudensäätimeen nopeudeksi 120 kilometriä tunnissa.Mies on kertonut poliisille tutkinnan aikana, että oli jo muutamaa päivää aiemmin harkinnut lapsen tukahduttamista tyynyllä.Hän kertoi myös, että oli erittäin huonoissa väleissä kahdeksanvuotiaan kanssa ja eristi lasta. Hän myös tunnusti, että yritti tappaa lapsen avaamalla tämän turvavyön ja ajamalla tahallaan ulos tieltä.Autossa istui lisäksi takapenkillä seitsenvuotias lapsi. Auto törmäsi kallioon, ja etupenkillä istunut lapsi lensi ulos autosta. Kaikki kolme loukkaantuivat, mutta jäivät henkiin.Pian ulosajon jälkeen mies puhalsi poliisin alkometriin nolla promillea.Varsinais-Suomen käräjäoikeus päätti käsitellä jutun suljetuin ovin, minkä vuoksi kaikkia tarkkoja tietoja esimerkiksi henkilöiden keskinäisestä suhteesta ei ole kirjattu oikeuden papereihin. Syyttäjä ei halunnut sanoa STT:lle sitä, onko miehelle vaadittu tehtäväksi tai aiotaanko tälle tehdä mielentilatutkimus.Syyttäjä pitää tekoa harkittuna ja erityisen törkeänä.– Vastaaja on suhtautunut jo pitkään erittäin negatiivisesti (kahdeksanvuotiaaseen) ja on aiemmin syksyllä uhannut tehdä jotakin (kahdeksanvuotiaalle). Hän on tavanomaisesta istumajärjestyksestä poiketen käskenyt (kahdeksanvuotiaan) istumaan autoon etumatkustajan paikalle. (Kahdeksanvuotias) ei ole omalla käytöksellään antanut aihetta tekoon. Rikoksen kohteena on ollut puolustuskyvytön lapsi, jolla ei ole ollut mahdollisuutta vaikuttaa tapahtumien kulkuun, syyttäjä sanoo syytekirjelmässä.Miestä syytetään myös törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.