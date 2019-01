Kotimaa

Espoossa todettiin jälleen aikuisen tuhkarokkotapaus

Espoossa on todettu aikuisella tuhkarokko, kertoo Hus.

Tartunta on saatu ulkomaanmatkalla Etelä-Euroopassa.



Husin mukaan sairastunut on rokotuskortin mukaan saanut lapsuuden kotimaassaan kaksi rokotetta tuhkarokkoa vastaan, mutta ne eivät antaneet hänelle tarvittavaa suojaa. Syytä puuttuvaan rokotusvasteeseen ei vielä tiedetä.



Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella todetaan vuosittain 1–6 tuhkarokkotapausta. Joulu-tammikuussa Espoossa on todettu tuhkarokko kolmella aikuisella, jotka kaikki ovat saaneet tartunnan ulkomailla. Tapauksilla ei Husin mukaan ole yhteyttä toisiinsa.