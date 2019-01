Kotimaa

Kommentti: Leijona pitää poistaa Suomen vaakunasta – orava olisi täysin ylivertainen eläin tilalle

Leijona

Millään

Mitä

Orava

on kansallisessa kuvastossamme typerä vieraslaji. Tropiikin suurpetoelukka ei lainkaan luonnehdi Suomen historiaa. Täkäläisistä sodista, taloudesta ja kulttuurista se on pihalla kuin lumiukko. Vaadin leijonan poistamista vaakunasta ja jokapäiväisestä kielenkäytöstä.Leijona ei tee kunniaa sankarivainajille vaan häpäisee ja vääristelee. Suomen armeija ei ole ikinä loikkinut raatelemaan pienempiä ja heikompia saaliita. Se on käyttänyt kynsiä, hampaita ja älliä alivoimaisessa korpisodassa. Sissi-iskut, motit ja torjuntavoitot eivät perustuneet leijonamaisuuteen. Raatteen tiellä yksi leijona olisi vastannut nollaa ryssää.Kyselytutkimukset osoittavat nykysuomalaisten identiteetin osasiksi demokratian, oikeusvaltion, hyvinvoinnin, sivistyksen, sananvapauden ja niin edelleen. Miten hitossa näihin liittyy savannin valtias ja viidakon kuningas?elämäntaistelumme lohkolla ei jyllää leijona. Se ei ole edes valtion vuosisataisella tuputuksella kotoutunut tauluihin, lauluihin ja kirjoihin. Kun leijona poistetaan, käytännön vaiva on vähäinen. Uusiksi menee vain heraldiikkaa ja pelipaitoja.Kuinka leijona muinoin eksyi näille raukoille rajoille, poloisille pohjan maille? Arvaat varmaan. Impivaara ei olisi moista itse keksinyt. Leijonat saapuivat meille suuruudenhullusta Ruotsista, uhoavista kilvistä ja tuhoutuneista ylimyssuvuista.Nämä perustelut piisaavat. Leijona painukoon vitakkoon täältä! Suomi suomalaisille eläimille!tilalle? Karhu on kiva kansalliseläin, mutta kansainvälisillä kunnian kentillä sitä varaa oikeasti karhumainen Venäjä.Susi, ahma. jokirapu… enpä tiedä, lienevät liian uhanalaisia ja elintavoiltaan leimaavia. Jalopeuraa täysjärkisempi olisi peura. Niiden perässä tulivat Suomeen ensimmäiset ihmiset jääkauden jälkeen.Yksi ehdokas on täysin ylivertainen.Orava kertoo suomalaisuudesta paljon ja pelkkää hyvää. Oravannahoilla Suomi yhdentyi Eurooppaan ja aloitti vaihdantatalouden. Suomalaisilla on oravan kansanluonne, luonnonvalinnan tähän ilmastoon jalostama. Olemme ahkeria ja suunnittelevaisia ylihuomisesta huolehtijoita. Emme tunge toisen reviirille. Emme jaa omaa pesäkoloamme turhan päiten. Me olemme varovaisia mutta emme pelkureita. Heiluhäntä symboloi sekä Metsolan vapaata liikkuvuutta että turvaa armaan kuusen äitin-rinnas.ei ainakaan pörröisenä ole rekisteröity tavaramerkki eikä se risteydy ylikansallisiin logoihin ja brändeihin. Kuuluisin hyödyntäjä, tosi-on-Kansallispankki, kuoli jo 1990-luvulla.Hetken hämmennys vain ja unohdamme koko leijonahömpötyksen. Vaihtaminen aiheuttaa some-kohun, ei terrori-iskuja. Orava ei ole tabu missään uskonnossa tai ääriliikkeessä.Kielenkäyttömme järkevöityy vieraslajin hävittämisestä sukupuuttoon. Kuka jää kaipaamaan biologiaa vastaan karjahtelevaa sanaa ”naisleijonat”? Orava ei loukkaa ketään eikä mitään. Se on jopa sukupuolineutraali, jos näin voi sanoa lisääntyväisestä – siinäkin mielessä kansallemme esikuvallisesta – otuksesta.Kirjoittaja on Suomen ja Pohjoismaiden historian dosentti Helsingin yliopistossa.Miltä näyttäisi Suomen oravavaakuna tai jääkiekkoilevien Suomen Oravien pelipaita? Millainen olisi isänmaallinen oravariipus? Lähetä kuvaehdotuksesi WhatsAppilla: 040 660 9019.Keskustele aiheesta jutun kommenteissa.