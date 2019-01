Vetoisaa kesämökkiä vain puulla lämmittävä Kalle, 71, ei luovuttanut, vaikka mittari painui -32 asteeseen: ”Kahtoo, jos ruppee oikein kylmää pitämään”

Kotimaa

Vetoisaa kesämökkiä vain puulla lämmittävä Kalle, 71, ei luovuttanut, vaikka mittari painui -32 asteeseen: ”Ka





Paukkupakkasista huolimatta kesämökillä Äänekosken Konginkankaalla asuva Kalle Vasama, 71, selvisi myös maanantain vastaisesta yöstä.– -32 tuossa ollut mittarissa, Vasama kertoo ulkolämpötilan aamuisista miinuslukemista.– Sisällä näyttää olevan nyt 12. Ei oo alle kympin mennyt.Ennuste kertoo, että pakkanen lauhtuu päivän mittaa myös Räihän kylällä. Vasama ei ole kuitenkaan vielä varma omasta maanantain ohjelmastaan.– Kyllähän tuo alkaa jo vilakalta tuntumaan, kun menee alle 30:n. Mutta ei täällä vielä mitään hätää ole. Oon ihan sulana.– Ne on eri äijät, jotka kalikaksi jäätyy.Vaihtoehtoja Vasamalla olisi. Yksi on virallinen koti eli rivitaloasunto Konginkankaan keskustassa.– Viimeinen konsti on laittaa vedet poikki ja lähtee kirkolle vaimon hoiviin. Mutta en taida vanhaa autoa lähteä kiusaamaan, Vasama ajattelee pressun alla seisovaa neliveto-Mitsua.– Naapurin Marttikin jo soitteli. Sanoi laittaneensa saunan lämpiämään ja kutsui lämmittelemään. En tiedä, vaikka lähtisinkin. Ei tästä ole sinne pitkästi käppästä.Mielessä polttelee jo oman rantasaunankin lämmittäminen. Kovimpien pakkasten aikaan Vasama ei ole kiuasta lähtenyt kuumentamaan.– Rantasaunaan täytyy päästä viimeistään viikon päästä. Silloin lähden matikkapilkille reikiä kairaamaan.– Matikka nostaa mieskuntoa – ainakin vanhan kansan mukaan.Sunnuntainen puulieden ja leivinuunin hehkuttaminen nosti elohopean hirsimökissä 18–19 asteeseen – eli unen kannalta aika optimaalisiin lukemiin.– Kahtoo, jos ruppee oikein kylmää pitämään. Sitten täytyy könytä parvelle nukkumaan.Kiirettä Vasamalla ei ole. Pilkkihaalareissa pärjää.– Ei oo vesi lasissa vielä jäätynyt. Mutta täytyy varmaan laittaa taas halkoa uuniin.