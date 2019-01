Nuori lähetti ihastukselleen arkaluontoisia kuvia – 15-vuotias poika tallensi kuvat ja yritti kiristää lähettäjää seksuaalisiin tekoihin

Kotimaa

Nuori lähetti ihastukselleen arkaluontoisia kuvia – 15-vuotias poika tallensi kuvat ja yritti kiristää lähettä

Etelä-Karjalan käräjäoikeus on tuominnut 15-vuotiaan pojan lapsen seksuaalisen hyväksikäytön yrityksestä nuorena henkilönä ja laittomasta uhkauksesta nuorena henkilönä, selviää oikeuden julkisesta selosteesta.Pojan ikätoveri oli ihastunut tähän ja lähettänyt pojalle arkaluontoisia kuvia Snapchat-sovelluksella. Sovelluksessa lähetetyt viestit katoavat tavallisesti itsestään lyhyen ajan sisällä, mutta poika oli tallentanut kuvia.Poika oli lopettanut viestittelyn, mutta aloitti sen jonkin ajan kuluttua uudelleen. Tuolloin poikaan ihastunut nuori oli ilmoittanut, ettei halua olla tekemisissä pojan kanssa.Tämän jälkeen poika oli muun muassa pyytänyt häneen ihastunutta suostumaan seksuaaliseen kanssakäymiseen kanssaan ja uhannut julkaista kuvia, jos tämä ei siihen suostu. Poika perui suurimman osan uhkauksistaan kolmen päivän päästä, mutta aloitti uhkailun pian uudelleen. Hän muun muassa uhkasi raiskata uhrin, mutta perui uhkauksen nopeasti. Toinen nuori ei missään vaiheessa suostunut pojan kiristykseen ja uhkailuun, jota kesti yhteensä reilut kaksi kuukautta. Kiristys loppui vasta, kun poliisi takavarikoi pojalta laitteet.Pojan mukaan teko ei ollut rikos, koska kyse oli samanikäisten nuorten viestittelystä. Käräjäoikeus katsoi kuitenkin, että teko täytti rikosten tunnusmerkistön.– Laissa teon rangaistavuus on poissuljettu vain silloin, kun seksuaalinen kanssakäyminen nuorten kesken on ollut molemmin puolin vapaaehtoista, oikeus katsoi.Tuomio laittomasta uhkauksesta tuli raiskauspuheista.Poika tuomittiin 60 päivän ehdolliseen vankeuteen.