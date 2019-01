Kotimaa

Kipakka pakkanen paukkui yöllä ympäri Suomea – Kittilässä mitattiin -36,2 astetta

Lunta tupruttaa keskiviikkoaamuun saakka

Pakkanen on paukkunut yön aikana ympäri Suomea, mutta talven pakkasennätystä tuskin rikotaan tänään. Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin mukaan pilvisyys ja lumisade ovat estäneet maan pohjoisosassa lämpötilan laskua. Maan pohjoisosassa lämpötila on noin 30 astetta pakkasen puolella.Kylmintä oli aamuneljän jälkeen Kittilän Pokan mittausasemalla, jossa on 36,2 astetta pakkasta.Talven pakkasennätys rikottiin eilen, kun Sodankylässä mitattiin 38,7 miinusastetta.Yöllä myös maan itäosassa sää on ollut pääosin noin 30 astetta miinuksella tai enemmän. Maan eteläosassa lämpötila on noin 15–20 astetta pakkasen puolella.Ilmatieteen laitos on antanut pakkasvaroituksen ympäri Suomen.Tänään on lisäksi luvassa lunta. Etelärannikolla lunta voi sataa 10 senttiä tai enemmänkin. Myös maan länsiosaan on tulossa lunta, mutta vain joitakin senttejä.Lumisateen saapuessa maan länsi- ja lounaisosaan ajokeli muuttuu huonoksi ja paikoin erittäin huonoksi.Lumisateet jatkuvat aina keskiviikkoaamuun saakka. Maanantain ja keskiviikon välisenä aikana Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla voi sataa parikymmentä senttiä lunta. Maan keski- ja pohjoisosaan sataa tuona aikana 5–10 senttiä lunta.Finnair kertoi jo etukäteen peruvansa joitakin lentoja. Finavia kehotti kaikkia matkustajia varautumaan viivästyksiin Helsinki-Vantaan lentoasemalla.Sähkökatkot ovat alkuviikolla mahdollisia. Ilmatieteen laitoksen mukaan tykkylumi voi katkaista sähkölankoja.Ilmatieteen laitoksen mukaan itä-kaakkoistuuli voimistuu ja muodostaa pakkasen kanssa purevan yhdistelmän maanantaiaamusta iltapäivään.Pakkanen lauhtuu kuitenkin tiistaina.